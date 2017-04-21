Классификация отелей не приведет к скачку цен на размещение, считают в АТОР

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Участники туристического рынка России не ожидают скачка цен по итогам классификации гостиниц, несмотря на траты, которые понесут владельцы отелей, сообщает в Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, в среднем проведение классификации обходится гостиницам в 50-100 тысяч рублей.
"Возможны траты на модернизацию отеля, но они опциональны. Поэтому участники рынка не ожидают скачка цен на размещение по итогам проведения классификации", — приводит АТОР мнение эксперта.
Этот прогноз подтверждается опытом, полученным по итогам классификации в Сочи. "Рост цен на отели в сезон после классификации составил не более 10-12%. Это традиционное повышение цен, которое мы наблюдаем ежегодно. Некоторые отели подняли цены выше, но объяснили это серьезными улучшениями инфраструктуры или появлением системы питания All Inclusive", — рассказал гендиректор туроператора "Мультитур" Дмитрий Шаров.