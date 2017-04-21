Российские регионы, принимающие ЧМ-2018, завершили классификацию гостиниц

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Все 10 регионов РФ, готовящихся принять Чемпионат мира по футболу в 2018 году, уже полностью завершили классификацию своих гостиниц, количество которых составило 9169 объектов размещения, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на каталог классифицированных средств размещения Lodging.ru.
"Несмотря на то, что закон еще не принят, российские гостиницы уже активно проходят классификацию. По данным каталога классифицированных средств размещения Lodging.ru, отели и гостиницы 10 регионов-организаторов Чемпионата мира по футболу в 2018 году уже полностью завершили эту процедуру. Всего классифицировано 9169 объектов размещения", — говорится в сообщении.
В частности, в Краснодарском крае "звезды" получили 4895 гостиниц. В Москве – 1132 объекта, а в Санкт-Петербурге – 918 гостиниц. Классификация также проведена в Калининградской области (224 гостиницы), Республике Мордовия (39), Самарской области (314), Нижегородской области (309), Ростовской области (365), Республике Татарстан (386), Свердловской области (306). В Волгоградской области классифицировано пока 90% (291 гостиница) от общего количества средств размещения.
"Например, некоторые отели располагаются в исторических зданиях, а значит, лишены возможности увеличить площадь номеров, обеспечить работу лифтов и так далее. Тем не менее, все эти нюансы нивелируются тем, что система оценки носит балльный характер. То есть гостиница может "добрать" баллы по другим пунктам и все же получить желаемую категорию", — рассказал эксперт.