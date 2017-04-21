Российские регионы, принимающие ЧМ-2018, завершили классификацию гостиниц

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Все 10 регионов РФ, готовящихся принять Чемпионат мира по футболу в 2018 году, уже полностью завершили классификацию своих гостиниц, количество которых составило 9169 объектов размещения, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на каталог классифицированных средств размещения Lodging.ru.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по принципу "звездности". Предусматривается поэтапное введение обязательной классификации российских гостиниц и присвоение им "звезд". Предполагается, что с 1 января 2018 года это правило начнет действовать в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2019 года — для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров и с 1 января 2020 года — в отношении всех гостиниц и иных средств размещения.

"Несмотря на то, что закон еще не принят, российские гостиницы уже активно проходят классификацию. По данным каталога классифицированных средств размещения Lodging.ru, отели и гостиницы 10 регионов-организаторов Чемпионата мира по футболу в 2018 году уже полностью завершили эту процедуру. Всего классифицировано 9169 объектов размещения", — говорится в сообщении.

В частности, в Краснодарском крае "звезды" получили 4895 гостиниц. В Москве – 1132 объекта, а в Санкт-Петербурге – 918 гостиниц. Классификация также проведена в Калининградской области (224 гостиницы), Республике Мордовия (39), Самарской области (314), Нижегородской области (309), Ростовской области (365), Республике Татарстан (386), Свердловской области (306). В Волгоградской области классифицировано пока 90% (291 гостиница) от общего количества средств размещения.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов отмечает, что сложностей с классификацией у отелей практически не возникает, хотя существуют особенности, которые могут помешать отелю при наличии других условий получить желаемую категорию.

"Например, некоторые отели располагаются в исторических зданиях, а значит, лишены возможности увеличить площадь номеров, обеспечить работу лифтов и так далее. Тем не менее, все эти нюансы нивелируются тем, что система оценки носит балльный характер. То есть гостиница может "добрать" баллы по другим пунктам и все же получить желаемую категорию", — рассказал эксперт.