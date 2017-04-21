В АТОР рассказали, как взрывы в Таиланде повлияют на безопасность туристов

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Серия из 13 взрывов, произошедших на юге Таиланда, не окажет влияние на безопасность пребывания российских туристов на курортах этой страны, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Скоординированная серия из 13 взрывов произошла в южном Таиланде в среду в промежутке между 19.00 и 22.30 по местному времени (15.00-18.30 мск) у полицейских участков, жилых помещений сотрудников полиции, постоянных полицейских постов и расположений воинских частей в провинциях Наративат, Ялла, Паттани и Сонгкла. В большинстве случаев взрывы были вызваны ручными гранатами, брошенными с проезжающих мотоциклов, сообщает местный телеканал. Ранее Ростуризм просил туроператоров информировать клиентов о возможных опасностях, связанных с угрозой терактов в Таиланде, и рекомендовал туристам из РФ в Таиланде избегать мест скопления людей и не покидать туристические зоны без необходимости.

Как сообщили АТОР туроператоры, произошедшее никак не отразилось на жизни остальной части страны, в том числе в курортных районах.

"По данным туроператоров, наиболее популярными среди российских туристов в первую очередь являются о. Пхукет, район Паттайи и о. Самуи. На этих и всех других курортах Таиланда обстановка спокойная, без каких-либо дополнительных ограничений для туристов", — говорится в сообщении.

Гендиректор туроператора PegasTouristik Анна Подгорная отметила, что столкновения на "крайнем юге" Таиланда происходят часто, это политические процессы. Туристов в этот регион не пускают, поэтому ни россиян, ни туристов из других стран здесь попросту не бывает.

"Данный регион удален от туристических зон и курортов. Туроператоры в нашей стране не формируют программы с посещением данных регионов страны. Таким образом, происходящее никоим образом не отражается не только на отдыхе туристов, но даже и на жизни местного населения", — сообщила руководитель департамента Таиланд туроператора ПАКС Оксана Северина, слова которой приводятся в сообщении.