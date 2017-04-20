Гостиницам Сочи не придется подстраиваться под новые нормы безопасности

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Большинству гостиниц Краснодарского края, которые были сданы в эксплуатацию перед Олимпиадой 2014 года, не придется подстраиваться под новые требования безопасности к отелям, предназначенным для размещения гостей и участников спортивных мероприятий 2017-2019 годов, так как они уже осуществляют свою деятельность только при наличии Паспорта антитеррористической безопасности, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Постановление правительства по требованиям безопасности в гостиницах во время чемпионата мира по футболу 2018 года, Кубка конфедераций 2017 года и зимней Универсиады в Красноярске в 2019 году предусматривает деление объектов размещения согласно категории опасности.

АТОР приводит мнение вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Вадима Прасова, который отмечает, что большинство перечисленных в документе требований к техническому оснащению гостиниц сейчас не является обязательным условием для ее функционирования по всей территории.

"Есть требование о наличии так называемой тревожной кнопки, а также по пожарной безопасности. Наличие в гостинице видеонаблюдения, например, сейчас не является обязательным. Остальные способы обеспечения безопасности определяются классом гостиницы", — сообщил Прасов. Труднее всего реализация новых положений техники безопасности может даться небольшим гостиницам. "Сложно и спорно переложить на отельеров всю ответственность за безопасность", — считает он.

Своего рода исключением из правил является Краснодарский край, многие отели здесь уже де-факто работают в соответствии с новыми требованиями — проведение Олимпиады 2014 года наложило на отельную индустрию края свой отпечаток.

"Крупный отель в Краснодарском крае уже давно может осуществлять свою деятельность только при наличии паспорта антитеррористической безопасности. Для его получения сотрудники отеля должны проходить соответствующий инструктаж, отель должен быть оборудован информационными стендами и соответствующей техникой", — рассказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму Илья Уманский.

"Таким образом, можно полагать, что большинство крупных отельных объектов края уже фактически живут в условиях новых требований, и долго приспосабливаться к ним не придется. Чего не сказать о небольших отелях: им придется вложиться в безопасность", — отмечают эксперты.