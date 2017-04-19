Ростуризм порекомендовал гражданам в Таиланде избегать мест скопления людей

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ростуризм просит туроператоров информировать клиентов о возможных опасностях, связанных с угрозой терактов в Таиланде, и рекомендует туристам из РФ в Таиланде избегать мест скопления людей и не покидать туристические зоны без необходимости, говорится в сообщении ведомства в среду.
Также в сообщении отмечается, что ситуационно-кризисный центр МИД РФ на данный момент не располагает информацией о наличии россиян среди пострадавших в результате инцидентов.
По данным местного ТВ, скоординированная серия из 13 взрывов произошла в южных провинциях Таиланда в среду в промежутке между 19.00 и 22.30 по местному времени (15.00 – 18.30 мск) у полицейских участков, жилых помещений сотрудников полиции, постоянных полицейских постов и расположений воинских частей в провинциях Наративат, Ялла, Паттани и Сонгкла. В большинстве случаев это были взрывы ручных гранат, брошенных с проезжающих мотоциклов.