Более 2,5 млн детей воспользовались льготным железнодорожным проездом

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Льготным проездом на поездах дальнего следования со скидкой 50%, который действовал с 1 июля по 31 августа 2016 года, воспользовались более 2,5 миллионов российских детей в возрасте от 10 до 17 лет, заявил в среду руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Выступая на VII Пассажирском форуме, глава Ростуризма сообщил, что железнодорожный транспорт имеет большое значение для развития туризма как один из популярных способов доставки туристов к местам отдыха, и напомнил, что Россия располагает одной из самых крупных в мире сетей железных дорог, которая делает доступными для путешественников самые удаленные регионы страны.

"Очень важна роль железных дорог в развитии детского туризма. При активном содействии вице-премьера Ольги Голодец и поддержке председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в прошлом году была достигнута договоренность с ОАО "РЖД" о 50%-й скидке на проезд в поездах дальнего следования в период с 1 июня по 31 августа для детей в возрасте от 10 до 17 лет", — сказал Сафонов.

"Как нас заверили коллеги из РЖД, такая скидка сохранится для юных туристов и в этом году. В прошлом сезоне ею воспользовались более 2,5 миллионов детей", — сообщил он.

По словам чиновника, РЖД сделала еще ряд шагов, которые сделали железнодорожный транспорт удобнее для юных путешественников. В частности, отменено требование по предъявлению школьных справок в кассах при оформлении билетов.