Железнодорожные чартерные программы в 2016 г увеличили турпоток РЖД на 30%

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Железнодорожные чартерные программы РФ, которые дают возможность туристам экономить до 50% расходов по сравнению с самостоятельным путешествием, позволили в 2016 году увеличить поток туристов по железной дороге на 30%, заявил в среду руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Выступая на VII Пассажирском форуме, глава Ростуризма сообщил, что железнодорожный транспорт имеет большое значение для развития туризма как один из популярных способов доставки туристов к местам отдыха, и напомнил, что Россия располагает одной из самых крупных в мире сетей железных дорог, которая делает доступными для путешественников самые удаленные регионы нашей страны.

"Сегодня на фоне повышения скорости и уровня комфорта железнодорожных перевозок востребованность железных дорог туристами существенно возросла. С 2015 года в результате совместной работы Ростуризма и РЖД в России появились железнодорожные чартерные программы на российский юг, которые позволяют туристам экономить до 50% расходов по сравнению с самостоятельным путешествием. Благодаря таким программам в 2016 году поток туристов по железной дороге вырос на 30%", — сказал он.

Сафонов считает, что поездки по железной дороге также становятся самостоятельным турпродуктом, дающим туристам уникальную возможность увидеть из окна вагона всю страну. "Мы активно взаимодействуем с коллегами из РЖД, чтобы путешествия по железной дороге были не только комфортными, но и доступными для всех категорий россиян", — добавил глава ведомства.

"Перспективными направлениями сотрудничества является развитие "круизных" железнодорожных туров по Транссибирской магистрали и "Великому чайному пути", которые пользуются большой популярности не только у наших граждан, но и у туристов из-за рубежа, в частности, из КНР", — заверил Сафонов.