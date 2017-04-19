АТОР и Фонд "Сколково" объявляют конкурс лучших IT-решений для туризма

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) и Фонд "Сколково" объявляют о новом совместном проекте — всероссийском конкурсе лучших IT-решений для туризма и путешествий, итоги которого будут подведены в октябре 2017 года, сообщает в среду пресс-служба АТОР.

Организаторы конкурса планируют рассматривать идеи и готовые продукты для В2В и В2С сегментов туристической отрасли. Участником конкурсного отбора может стать любое физическое лицо, группа лиц или юридическое лицо, которое подаст заявку на участие.

"Целью совместного конкурса технологических разработок для сферы туризма станет выявление лучших российских разработчиков и дальнейшее продвижение их идей и решений при поддержке АТОР и Фонда "Сколково". Некоторые из проектов, победивших в конкурсе, смогут получить экспертную поддержку Фонда "Сколково". АТОР, в свою очередь, окажет поддержку в продвижении и организации тестирования продуктов-победителей", — говорится в сообщении.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе считает, что современные технологические решения — это конкурентное преимущество для любого участника туристического рынка: туроператора, агентства, музея, гостиницы. "АТОР и Фонд "Сколково" как объединения лидеров, каждый в своей области, решили поддержать тех, кто видит на три шага вперед и создает новые решения для туристического бизнеса XXI века. Такого в отечественном туризме пока не было", — сказала она.

Вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Игорь Богачев предлагает поддержать то лучшее, что могут предложить российские разработчики-инноваторы в сфере технологий для индустрии организованного туризма и путешествий.

"Совместный конкурс с ведущей профессиональной туристической ассоциацией России АТОР — это первый шаг в программе Фонда по поддержке и развитию российских стартапов на российском туристическом рынке. Мы ожидаем не менее полусотни проектов со всей страны, которые разрабатывают решения в сфере Tourism & Travel", — заверил он.