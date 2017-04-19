Частные партнеры вложили в проект Visit Russia за 2016 г порядка 90 млн руб

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Негосударственные участники вложили в реализацию проекта Visit Russia в 2016 году порядка 90 миллионов рублей, что составило более 60% от общей стоимости всех маркетинговых мероприятий по продвижению туристического потенциала России на ведущих зарубежных рынках, сообщает в среду Союз национальных туристских информационных организаций (СОНАТО).

"Негосударственные участники вложили в реализацию проекта Visit Russia в 2016 году порядка 90 миллионов рублей. Более 60% маркетинговых мероприятий Visit Russia было поведено за счет финансовых ресурсов партнеров проекта. Участие в организации и проведении презентаций, роуд-шоу, выставок принимали более 40 партнеров проекта, которых объединил СОНАТО", — говорится в сообщении.

В рамках проекта Visit Russia в течение 2016 года прошло более 20 крупных презентаций российских туристских маршрутов, 21 роуд-шоу, более 40 информационных туров в Россию для представителей зарубежного турбизнеса. Участие в мероприятиях Visit Russia приняли порядка 2 тысяч представителей зарубежного турбизнеса и туристских администраций.

"Россия проводит полномасштабное продвижение своего турпотенциала на ведущих зарубежных рынках, имея при этом несоизмеримо меньший бюджет на маркетинг по сравнению с другими странами. Расширение партнерской сети позволяет охватить различные звенья индустрии туризма и обеспечить системную работу государства и бизнеса по развитию въездного и внутреннего туризма. Сегодня это особенно важно в преддверии Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018", — отметил генеральный директор СОНАТО Александр Горохов.

Маркетинговая кампания 2016 года была организована за счет использования ресурсов партнерской сети, сформированной на основе соглашений о стратегическом сотрудничестве между российскими и зарубежными организациями туриндустрии. Партнерами проекта в настоящий момент являются более 40 организаций, работающих в сфере туризма, перевозок, общественного питания, досуга, отдыха.