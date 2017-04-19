Власти Сочи опровергли информацию о повышении цен на отдых летом 2017 года

КРАСНОДАР, 19 апр — РИА Новости. Власти Сочи опровергли информацию о резком повышении цен на отдых на курорте летом 2017 года, сообщает отдел по информационной поддержке массовых мероприятий управления информации и аналитической работы администрации Сочи.

Во вторник ряд СМИ распространил информацию о резком повышении цен на отдых в Сочи летом 2017 года.

По данным властей Сочи, распространенная информация носит "явно провокационный характер" и "направлена на манипулирование общественным сознанием", с той целью, чтобы туристы делали выбор в пользу зарубежных курортов.

"Учитывая наличие террористических угроз на территории Турции, Египта, нестабильную политическую ситуацию, эти страны, по всей видимости, боятся потерять российских туристов. Эти информационные атаки не что иное, как попытка поставить под сомнение привлекательность Сочи. Официально заявляем, что они беспочвенны",- приводятся в сообщении слова начальника управления курортов и туризма администрации Сочи Сергея Домората.

Как уточнили в администрации курорта, значительного повышения цен на размещение в гостиницах и отелях Сочи в этом сезоне не будет. "Есть небольшой рост в 5-7 %, но это связано с инфляцией, подорожанием цен на продукты, бензин, другие товары", — добавили в ведомстве.

Там также отметили, что перед стартом летнего сезона цены на услуги в 1,7 тысячи объектов размещения Сочи были промониторены, в 17 из них (1%) были выявлены завышения цен. При этом, как уточнили в администрации курорта, с ними ведется разъяснительная работа, даны рекомендации о понижении стоимости на услуги.