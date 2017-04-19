Референдум в Турции не изменил спрос на это направление среди туристов РФ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Объявление предварительных результатов конституционного референдума в Турции, согласно которым система правления в стране может смениться с парламентской на президентскую, пока не вызвало никаких критических изменений спроса у граждан РФ на это туристическое направление, сообщил РИА Новости в среду вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Представитель РСТ отметил, что пока рано оценивать, как итоги референдума в Турции могут повлиять на спрос в России на это популярное туристическое направление. Он считает, что само изменение формы правление в Турции не скажется на турпотоках в эту страну, но последствия в виде демонстраций, нестабильности социально-политической обстановки в стране могут повысить риски.

"Пока в туристских регионах не было никаких проявлений нестабильности. Если их не будет, значит все успокоится, а после майских праздников рост востребованности продаж на турецком направлении продолжится. Если же перманентно проявится нестабильность в Турции, то произойдет переориентация на другие направления в том или ином порядке", — уверен Барзыкин.

Собеседник агентства подчеркнул, что поскольку ни от МИД РФ, ни от Ростуризма не поступало соответствующих предупреждений и рекомендаций, а на курортах Турции не отмечено каких-либо негативных проявлений, то у туроператоров нет оснований для переориентации, а у туристов нет поводов для беспокойства. "Можно сказать, что никаких критичных изменений по спросу на турецком направлении нет", — заверил он.

Представитель РСТ пояснил, что некоторый спад по бронированию туров на майские праздники в Турцию, который отмечался в последние дни, никак не связан с событиями в этой стране. "Дело в том, что динамика на этом направлении в самом начале была "взрывная", теперь она просто стабилизировалась. Те, кто хотели уехать на этот период за границу, уже все забронировали и купили. Причем это относится не только к Турции", — заявил Барзыкин.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.