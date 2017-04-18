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Туризм
Туризм

"Дальневосточный" список стран с упрощенным доступом в РФ удивил турбизнес

16:4218.04.2017
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Города России. Владивосток
© РИА Новости. Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Представители туристического бизнеса России выражают удивление списком государств, для граждан которых устанавливается упрощенный порядок въезда в РФ через пункты пропуска свободного порта Владивосток, так как только 2 государства из 18 могут представлять реальный туристический интерес для нашей страны, сказала РИА Новости во вторник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ).

Берингово море. Чукотский автономный округ. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Лыскин
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На Чукотке после введения электронных виз ждут роста турпотока
Список допущенных стран

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник подписал распоряжение об утверждении перечня стран, для граждан которых устанавливается упрощенный порядок въезда в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток.

В список вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония. Как сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, страны выбраны "на принципе взаимности".

"Гражданам этих государств устанавливается упрощенный порядок оформления виз на срок действия до 30 дней с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации до восьми суток, предполагающий возможность их выдачи в форме электронного документа", — говорится в распоряжении правительства РФ.

Напомним, что въезд по электронной визе будет действовать во всех пяти дальневосточных регионах, где работает режим свободного порта — Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Сахалинская область, Чукотский автономный округ.

Правительство отмечает, что данное решение будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона и расширению деловых контактов в интересах реализации проектов с участием зарубежных компаний, а также увеличению числа иностранных туристов.

Города России. Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Электронные визы на въезде в Свободный порт Владивосток будут бесплатными
Страны, из которых туристов не будет

При этом представитель РСТ отметила, что восемь из перечисленных стран — Алжир, Бахрейн, Бруней, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия — "вообще не упоминаются в числе 80 рынков, откуда в 2016 году зафиксировано сколько-нибудь значимое количество прибытий в Россию".

Она также выразила сомнение в том, что именно "принцип взаимности" стал главным аргументом для включения этих государств в льготный список.

"Правда, упрощенный визовый режим действует для россиян при поездках в Бахрейн и ОАЭ. Но для въезда в Алжир, Бруней, Катар, Кувейт, Оман россияне должны получать визу. А Саудовская Аравия — вообще "страна, практически закрытая для посещения. До недавнего времени визы выдавались только бизнесменам, дипломатам, их родственникам и паломникам". Именно такую информацию выдает консульский портал МИД РФ", — пояснила Тюрина.

Она уточнила, что и для въезда в КНДР россияне должны оформлять визы, которые, получить крайне сложно. "Но гораздо интереснее понять: а что, Россия всерьез теперь рассчитывает принимать на Дальнем Востоке граждан Северной Кореи? Ведь их просто не выпускают за границу2, — прокомментировала ситуацию она.

По данным РСТ, незначительное количество прибытий в Россию с деловыми, туристическими и частными целями зафиксировано Пограничной службой ФСБ из Туниса (5,1 тысячи), Сингапура (7,1 тысячи), Марокко (чуть более 7 тысяч).

"Ну, допустим, в отношении Туниса и Марокко действительно сделан ответный жест: для россиян въезд в эти страны безвизовый. Что ж, с нетерпением ждем увеличения турпотока на Дальний Восток из Северной Африки", — сказала Тюрина.

Вид на порт и корабли в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Пункты пропуска по электронной визе во Владивостоке откроют до 1 августа
Туристы будут, но не на Дальнем Востоке

Представитель РСТ доложила, что из Турции в прошлом "непоказательном" году в Россию совершено 69,4 тысячи деловых, туристических и частных поездок, в 2015-м — 258,4 тысячи. "Но турки если и были замечены в регионах свободного порта Владивосток, то, в основном, в качестве строителей и только до введения санкций в конце 2015 года", — уточнила она.

Пограничная служба ФСБ зафиксировала 71,1 тысячи поездок в Россию из Ирана, этот рынок показывает активный рост. "Но Дальним Востоком иранцы совсем не интересуются. Наверное, их можно было бы завлечь туда на хорошем круизе, но хорошие — в основном, американские, иранцам их не продают", — привела Тюрина слова генерального директора компании "Свой ТС", принимающей туристов из Ирана, Сергея Войтовича.

Еще одна страна в списке "льготников" — Индия, оттуда в прошлом году было 76,5 тысячи прибытий в Россию, но и они на Дальний Восток не едут. По мнению Войтовича, "даже круизами индусов туда не заманишь, у них вообще нет культуры морских путешествий".

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Ъ: Полтавченко предложил упростить визовый режим для гостей Петербурга
Реальные поставщики туристов

Тюрина считает, что широко разрекламированная и обнадеживающая акция оказалась формальностью. Из 18 стран лишь 2 могут реально увеличить количество прибытий на Дальний Восток — Китай и Япония.

"При этом с Китаем, откуда в прошлом году с деловыми, туристическими и частными целями в Россию совершено 1,42 миллиона поездок, давно действует безвизовый обмен туристическими группами численностью от трех человек. Этим активно пользуются и жители приграничных регионов обеих стран, и туроператоры, отправляющие и принимающие китайцев. Но, конечно, не все приезжают в группах. Электронная виза, возможно, облегчит жизнь деловым людям, прибывающим из Китая индивидуально", — сказала представитель РСТ.

Гендиректор "Свой ТС" выразил одобрение включением в льготный список Японии. "С другой стороны, даже если бы упрощенный въезд ввели только для одной Японии, это все равно было бы хорошо, потому что — прецедент", — пояснил он.

По мнению Войтовича, Япония, сосед Дальнего Востока, очень перспективный рынок для посещения региона. В прошлом году из этой страны в Россию было совершено 89,7 тысячи деловых, туристических и частных поездок. Японцы едут и в круизах, и с "наземными" экскурсионными турами, и по делам бизнеса. С 1 января 2017 года Россия и Япония взаимно упростили визовые формальности, но возможность пересечения границы по электронной визе может еще больше стимулировать въездной поток из этой страны.

"И, если уж ограничивать список, то, вместо Алжира, Бахрейна, Брунея, КНДР и прочих рынков с непонятными перспективами, было бы логичнее видеть в нем Австралию с Новой Зеландией, Канаду или хотя бы Бразилию, которая входит в топ-25 по итогам 2016 года. То есть страны, дающие России реальный въездной поток и географически расположенные "на стороне" Дальнего Востока. Ну и, конечно, США — третий для России рынок по количеству прибытий с целью туризма в соответствии с данными Пограничной службы", — считает Тюрина.

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