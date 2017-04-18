Италия с помощью бесплатного Wi-Fi привлечет туристов и оценит приоритеты

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Италия, где в 2017 году стартует национальный проект Wi-Fi Italia, планирует с помощью создания сети бесплатного скоростного интернета для туристов не только привлечь еще больше иностранных гостей, но и определить по их публикациям места, наиболее востребованные среди путешественников, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"С помощью создания сети бесплатного скоростного W-Fi для туристов в стране хотят не только привлечь еще больше иностранных гостей, дать им возможность больше делиться в соцсетях фото и видео с "мест и событий", но и отследить перемещения туристов, изучить маршруты их следования, выявить пики посещения музеев и других объектов. Такие данные, считают власти, позволят более точно планировать и прогнозировать работу всего туристического сектора", — говорится в сообщении.

Национальный проект Wi-Fi Italia, который является одним из столпов стратегического плана развития туризма Италии до 2022 года, стартует уже в этом году. Инициатором программы по созданию национальной единой сети Wi-Fi (28 тысяч точек по всей стране), для входа в которую будет единый пароль, выступило правительство Италии. Инвестиции в проект составят более 2 миллионов евро.

Планируется, что свободный Wi-Fi доступ в интернет будет организован на городских площадях, парках, музеях и на транспорте. Сообщается, что сеть будет построена таким образом, чтобы турист, перемещаясь по стране из крупных городов в регионы, всегда оставался на связи и мог рассказывать о своем путешествии.

Благодаря национальной сети Wi-Fi, итальянское правительство намерено знать в деталях, где были туристы, какие музеи они посещали, средства транспорта, которыми они пользовались, отели и рестораны, где они останавливались и многое другое. Другими словами, будет аккумулироваться и анализироваться вся информация, которая поможет в понимании спроса и нужд туристов, а также позволит спланировать загрузку местных отелей и объектов посещения.

"Примечательно и другое: с помощью самих туристов, которые фотографируют и постят картинки в сети, в Италии хотят создать бесплатную базу уникального туристического контента, которая будет доступна на разных языках мира", — отметили в АТОР.