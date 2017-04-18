Индийские отели закрываются из-за запрета на продажу алкоголя

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Введение в Индии с 1 апреля 2017 года запрета на продажу алкогольных напитков в учреждениях, которые расположены вблизи государственных и региональных дорог, нанесло серьезный удар по всей индустрии отдыха, включая гостиничный сектор, так как только из отельного сектора по этой причине уйдет до 70% бизнеса, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В Индии с 1 апреля запретили продажу спиртного в учреждениях, которые расположены вблизи государственных и региональных дорог. По информации индийских источников, эта мера нанесла серьезный удар по всей индустрии отдыха, включая гостиничный сектор Индии", — говорится в сообщении.

Сообщается, что под действие запрета попали почти 50% гостиниц страны, в том числе, такие люксовые отели, как Oberoi Gurgaon, Westin Mumbai, Le Meridien Kochi, Radisson Blu Guwahati.

В итоге, по прогнозам Федерации отельеров и рестораторов Индии, в стране прекратят свою деятельность до 100 тысяч учреждений, деятельность которых была связана с розничным предложением алкоголя. По мнению индийский экспертов, "алкогольный бан" поставит крест не только на качестве обслуживания отдыхающих в местных отелях, но и лишит Индию иностранных групповых заездов, связанных с MICE-индустрией, свадьбами и прочими мероприятиями.

Согласно прогнозам директора группы отелей Nataraj Садеша Поддара, из-за ужесточения антиалкогольных мер из отельного сектора уйдет от 60 до 70% бизнеса, объекты которого размещены рядом с дорогами.

Анализируя перспективы бизнеса, ряд отельных инвесторов уже заявили о замораживании и о перепрофилировании своих проектов. Так, стало известно, что руководство группы Marriott отказалось от планов строительства отелей в Гувахати. Аналогичные шаги не исключают и владельцы земель в Западной Бенгалии, которые вместо отелей готовы отдать свои участки под возведение торговых центров или жилья.

Индия с 1 апреля 2017 года упростила визовый режим для выезжающих в Индию граждан России, увеличив срок их пребывания в стране по электронной визе.