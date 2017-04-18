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Туризм

Правительство утвердило требования к безопасности гостиниц на ЧМ-2018

Сюжет:
Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1013)
11:0418.04.2017
(обновлено: 11:15 18.04.2017)
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Экологическая акция Час Земли - 2017
© РИА Новости. Илья Питалев
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Постановление правительства по требованиям безопасности в гостиницах во время чемпионата мира по футболу 2018 года, Кубка конфедераций 2017 года и зимней Универсиады в Красноярске в 2019 году предусматривает деление объектов размещения согласно категории опасности.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее сообщил, что подписал постановление по требованиям безопасности в гостиницах и смежных с ними объектах во время этих спортивных мероприятий.

Категории опасности гостиниц

В тексте постановления, опубликованном на официальном сайте правительства РФ, говорится о том, что "в зависимости от степени угрозы совершения на территории гостиниц террористических актов, возможных последствий их совершения, а также с учетом оценки состояния защищенности гостиниц устанавливаются … (четыре) категории опасности гостиниц".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 17 апреля 2017
© РИА Новости. Екатерина Штукина
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Медведев подписал постановление по требованиям безопасности на ЧМ-2018
К гостиницам первой категории опасности должны быть отнесены объекты размещения, в районе расположения которых в течение последних 12 месяцев совершен террористический акт или пресечена попытка его совершения.

Туда же отнесены объекты размещения, на территории которых в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит более 1 тысячи человек, и гостиницы, где прогнозируемый размер экономического ущерба составит более 800 миллионов рублей.

Гостиницы второй категории опасности составят объекты, где в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит от 200 до 1 тысячи человек, а размер прогнозируемого экономического ущерба составит от 150 до 800 миллиона рублей.

В третью категорию опасности гостиниц войдут объекты размещения, на территории которых при теракте прогнозируемое количество пострадавших составит от 50 до 200 человек, а размер экономического ущерба составит от 50 до 150 миллионов рублей.

К самой низкой, четвертой категории опасности должны быть отнесены гостиницы, где в случае теракта пострадают менее 50 человек, а ущерб составит не более 50 миллионов рублей.

При этом в постановлении оговаривается, что всем гостиницам присваивается категория опасности, соответствующая наивысшему количественному показателю любого из критериев категорирования. То есть считается по верхнему порогу.

Обеспечение безопасности гостиниц

"В отношении каждой гостиницы в соответствии с актом ее обследования и категорирования … разрабатывается перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности гостиницы с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористического акта, а также прогнозного объема расходов на выполнение соответствующих мероприятий и источников финансирования", — сказано в постановлении.

Эмблема ЧМ-2018. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Сергеев
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В перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность объекта размещения, входят: разработка соответствующих документов по организации охраны и пропускного режима на территории гостиницы, определение должностных лиц, ответственных за антитеррористическую защищенность гостиницы, обеспечение подготовки работников гостиницы к действиям при угрозе совершения и при совершении террористического акта на территории гостиницы.

Кроме того, должно быть обеспечено проведения мониторинга обстановки, складывающейся в районе расположения гостиницы, а сам объект размещения обязан быть оборудован необходимыми инженерно-техническими средствами охраны и современными информационно-коммуникационными технологиями для обеспечения безопасности гостиницы.

В случае необходимости, должно быть проведено оперативное оповещение и проведение эвакуации посетителей, персонала и должностных лиц гостиницы.

Надлежащее оборудование гостиниц

Все гостиницы независимо от установленной категории опасности должны быть оборудованы системами видеонаблюдения, экстренного оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, охранного освещения, пожарной безопасности, средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного вызова наряда полиции), информационными стендами и так далее.

Помимо этого, на территории гостиницы может быть организована физическая охрана объекта.

Работы по реконструкции Большой спортивной арены Лужники. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Средства размещения, отнесенные к первой-третьей категории опасности, в соответствии с классификацией должны обеспечиваться комплексом дополнительных мер, куда войдут контрольно-пропускные пункты, системы охранного телевидения, системы стационарных или ручных металлообнаружителей, оснащение бесперебойной и устойчивой системой связи.

"На каждую гостиницу, за исключением гостиниц, отнесенных к четвертой категории опасности, в течение 3 месяцев после проведения их обследования и категорирования комиссией составляется паспорт безопасности гостиницы", — говорится в документе.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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