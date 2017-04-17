Российские туристы стали меньше тратить за рубежом

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские туристы в 2016 году потратили в зарубежных поездках около 24 миллиардов долларов, что на треть меньше, чем годом ранее, и вдвое меньше, чем в 2014 году, информирует в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные UNWTO.

"Как сообщает Всемирная туристская организация (UNWTO), в 2015 году россияне также сокращали расходы во время заграничных поездок на 30% по сравнению с предыдущим годом. Снижение было и в 2014 году, но всего на 6% по сравнению с 2013 годом", — говорится в статье.

Отрицательную динамику в UNWTO объясняют экономическими факторами, в том числе снижением курса национальной валюты. Аналогичная ситуация наблюдается и в Бразилии.

Первое место по тратам на турпоездки по итогам 2016 года по-прежнему занимает Китай, который обеспечивает наибольший прирост международного турпотока, граждане страны год от года увеличивают расходы на отдых за рубежом. В 2016 году траты туристов из Китая на путешествия выросли на 12%, достигнув 261 миллиарда долларов. Также на 6% выросло число путешествующих по миру граждан КНР, достигнув в 2016 году 135 миллионов.

"Второе место сохраняет США, траты американских туристов выросли до 122 миллиардов долларов, или на 8% по сравнению с предыдущим годом. Также в топ-5 прошлого года вошли туристы из Германии, Великобритании и Франции", — уточняет РСТ.

По данным Росстата, россияне совершили в 2016 году 31,7 миллиона поездок за рубеж, что на 7,9% ниже показателя предыдущего года. По данным Пограничной службы, в 2016 году количество поездок из России именно с целью туризма сократилось гораздо ощутимее: по сравнению с 2015 годом их число уменьшилось на 18,5% и составило 9,9 миллиона.