Турция готова помочь финансово международным круизным туроператорам

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министерство туризма Турции вслед за выплатой субсидий за авиачартеры, заявило о готовности оказывать финансовую поддержку международным туроператорам и в сфере круизного туризма, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Международным круизным компаниям или туроператорам, которые консолидируют на круизных судах группы иностранных туристов в количестве от 750 человек и выше, планируется выплачивать 30 долларов за каждого привезенного в порты Турции пассажира. Такая мера стимулирования в истории круизного туризма Турции будет внедрена впервые", — говорится в сообщении.

Сообщается, что круизный сектор Турции страдает не меньше, чем туризм пляжный и экскурсионный. В 2016 году страну посетили лишь 600 тысяч круизных пассажиров против 1,4 миллиона в 2015 году. До 2015 года круизная отрасль Турции за пять лет выросла почти на 20%, благодаря чему Турция еще два года назад была пятым по объему пассажиропотока круизным пунктом Средиземноморья, уступая только Испании, Франции, Италии и Греции.

"Однако из-за проблем с безопасностью в прошлом году многие ведущие международные круизные компании (Celebrity Cruises, Disney Cruise, Costa, Ochiana Region Seven Seas, Crystal, Holland America Line, MSC) отменили свои заходы в турецкие порты. В этой связи турецкие принимающие компании и регионы, страдающие от сокращения числа туристов, обратились к правительству Турции с требованием спасти местную круизную индустрию", — отмечает АТОР.

По мнению министра культуры и туризма Турции Наби Авджи, выплаты за каждого круизного пассажира помогут в перспективе выйти на показатель в 2 миллиона круизных пассажиров в год. Среди потенциальных "поставщиков" круизных визитеров называют не только крупные международные компании, но и туроператоров Греции, Болгарии, Грузии, Украины и России, в Турции говорят о серьезном круизном потенциале на Черном море.

Как сообщает АТОР, в России тоже заявляют о заинтересованности в круизных маршрутах с турецкими портами, особенно из-за стремления вовлечения в эту орбиту порты Крыма. Однако дело упирается не только в большие и долгосрочные инвестиции по запуску подобных проектов, в короткий для круизной навигации сезон (2,5-3 месяца), сколько в международные санкции, из-за которых у частных инвесторов нет шансов зайти на черноморский рынок круизного сообщения. Любое пассажирское или грузовое судно, которое совершает регулярные рейсы в Крым, рискует попасть в санкционный список и быть недопущенным к заходам в иностранные порты.