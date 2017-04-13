Турция готова помочь финансово международным круизным туроператорам

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министерство туризма Турции вслед за выплатой субсидий за авиачартеры, заявило о готовности оказывать финансовую поддержку международным туроператорам и в сфере круизного туризма, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Международным круизным компаниям или туроператорам, которые консолидируют на круизных судах группы иностранных туристов в количестве от 750 человек и выше, планируется выплачивать 30 долларов за каждого привезенного в порты Турции пассажира. Такая мера стимулирования в истории круизного туризма Турции будет внедрена впервые", — говорится в сообщении.
"Однако из-за проблем с безопасностью в прошлом году многие ведущие международные круизные компании (Celebrity Cruises, Disney Cruise, Costa, Ochiana Region Seven Seas, Crystal, Holland America Line, MSC) отменили свои заходы в турецкие порты. В этой связи турецкие принимающие компании и регионы, страдающие от сокращения числа туристов, обратились к правительству Турции с требованием спасти местную круизную индустрию", — отмечает АТОР.
По мнению министра культуры и туризма Турции Наби Авджи, выплаты за каждого круизного пассажира помогут в перспективе выйти на показатель в 2 миллиона круизных пассажиров в год. Среди потенциальных "поставщиков" круизных визитеров называют не только крупные международные компании, но и туроператоров Греции, Болгарии, Грузии, Украины и России, в Турции говорят о серьезном круизном потенциале на Черном море.