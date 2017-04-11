"Турпомощь" призвала не паниковать из-за возможной отмены чартеров в Турцию

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Оснований для паники и возврата клиентами туров в Турцию в связи с сообщениями о возможной приостановке чартерных авиарейсов в Турцию нет, поскольку нет официальных распоряжений на сей счет, считает директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
Ранее источник в отрасли заявил РИА Новости, что Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитический обстановкой в этой стране.
Он отметил, что, несмотря на неофициальный характер информации о возможной отмене чартеров, некоторые туристы сейчас все же поддаются панике. "Люди сейчас просто нарушают свои планы, теряют деньги, и все на неких мнениях и слухах", — добавил он.
"Но не стоит паниковать, стоит подождать, посмотреть на ситуацию со стороны. Все уляжется", — посоветовал Осауленко.
Ранее представители туроператоров также рассказали агентству, что фиксируют лишь единичные отказы от туров в Турцию из-за возможной приостановки чартерных полетов в эту страну, или вовсе не получают возвратов, и продолжают работать с чартерными программами.