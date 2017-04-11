"Турпомощь" призвала не паниковать из-за возможной отмены чартеров в Турцию

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Оснований для паники и возврата клиентами туров в Турцию в связи с сообщениями о возможной приостановке чартерных авиарейсов в Турцию нет, поскольку нет официальных распоряжений на сей счет, считает директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Ранее источник в отрасли заявил РИА Новости, что Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитический обстановкой в этой стране.

"Оснований для паники какой-то нет. До тех пор, пока официальной бумаги мы не увидим, а, насколько мне известно, Росавиация не собирается такую бумагу в ближайшее время публиковать, лучше потребительский невроз успокоить. Мы не воспринимаем эту новость как запрет на перспективу даже на возможную по полетам в Турцию", — сказал РИА Новости Осауленко.

Он отметил, что, несмотря на неофициальный характер информации о возможной отмене чартеров, некоторые туристы сейчас все же поддаются панике. "Люди сейчас просто нарушают свои планы, теряют деньги, и все на неких мнениях и слухах", — добавил он.

"Но не стоит паниковать, стоит подождать, посмотреть на ситуацию со стороны. Все уляжется", — посоветовал Осауленко.

Ранее представители туроператоров также рассказали агентству, что фиксируют лишь единичные отказы от туров в Турцию из-за возможной приостановки чартерных полетов в эту страну, или вовсе не получают возвратов, и продолжают работать с чартерными программами.