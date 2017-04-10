МИД РФ призвал находящихся в Египте россиян избегать людных мест

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта погибли, по разным данным, от 28 до 31 человека, около 80 получили ранения. Подрыв осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы. Позже второй террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь города Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Среди погибших в этом теракте числятся 17 человек, среди них четыре сотрудника полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил, что в стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца, кабмин утвердил это решение.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Взрыв прогремел в церкви "Мар Гиргис" в городе Танта. Кадры с места проишествия

"МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность", — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что "эти циничные преступления, совершенные в разгар христианского праздника, в очередной раз продемонстрировали жестокость и бесчеловечность международного терроризма".

"Их цель очевидна – запугать мирных граждан, вселить в их сердца чувство страха и неуверенности, посеять межконфессиональную и межрелигиозную рознь. Подтверждаем нашу принципиальную позицию решительного осуждения любых террористических актов и вновь заявляем о поддержке предпринимаемых властями Египта решительных действий по бескомпромиссной борьбе с терроризмом", — отмечается в сообщении.