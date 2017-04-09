Теракты в Египте не повлияют на сроки возобновления авиасообщения с Россией

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Взрывы, произведенные в египетских церквях в Вербное воскресенье, не повлияют на сроки ожидаемого возобновления авиасообщения между Россией и Египтом, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Теракты, которые были произведены сегодня, в Вербное воскресенье, в церквях Египта, не имеют отношения к туристам и не повлияют на сроки ожидаемого возобновления авиасообщения между нашими странами. На туризм это не должно повлиять", — сказала она.

Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.