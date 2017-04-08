Россияне вновь вернули себе первенство в списке туристов, посещающих Латвию

РИГА, 8 апр — РИА Новости. Россияне вернули себе лидирующие позиции в списке туристов, посещающих Латвию, обогнав немцев, сообщил журналистам вице-президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Владислав Корягин.

"Если мы говорим в целом по Латвии, согласно той статистике, которая была озвучена Центральным статистическим управлением, то там как раз и показано то, что россияне снова вышли на первое место. Латвия всегда находилась в зоне интересов Германии и России. Это объяснимо и той же исторической связью наших стран", — считает Корягин.

Председатель правления Рижского бюро по развитию туризма Вита Ермоловича также отметила, что в Риге больше всего туристов из России.

"Все время, сколько существует наше бюро, с 2010 года на первом месте были россияне, а немцы были на втором месте. Потом уже идут наши соседи — литовцы и эстонцы", — сказала Ермоловича.

В 2014-2015 году Латвия пережила сильный спад потока туристов из России, что многие эксперты объясняли ухудшением отношений с Россией, ввиду конфликта на Украине, а также спадом курса рубля из-за введенных взаимных санкций. В этот период больше всего туристов в Латвию приезжали из Германии.

Конкретные цифры по количеству туристов из России и Германии пока не озвучены.