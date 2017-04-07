АТОР выяснила, что более 90% российских туристов приезжают на Мальту снова

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Согласно оценке Мальтийского управления по туризму (МТА) в России, индекс NPS, который говорит о готовности россиян рекомендовать направление друзьям и знакомым и совершать повторные покупки туров, по Мальте превышает 90%, это высочайший показатель, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По мнению представителя Мальтийского управления по туризму (МТА) в России Энтони Каруана, туристические власти этого островного государства в Средиземном море фиксируют рост спроса на мальтийский турпродукт со стороны российских организованных туристов. По его словам, оценочно, через туроператоров проходит около 70% всего российского туристического потока на Мальту. Представитель МТА в России полагает, что рост спроса в начале этого года позволяет говорить о выходе из того спада, который характеризовал динамику российского турпотока в течение 2014-2016 годов: за эти годы число российских туристов на островах мальтийского архипелага сократилось с 40 до 20 тысяч, то есть до 50%.

"Надежды на рост подкрепляются и высокой лояльностью российских туристов на этом направлении — индекс NPS по Мальте превышает 90% и, таким образом, показывает высочайшую возвратность российских туристов", — говорится в сообщении.

Единственное, что сегодня сдерживает спрос на Мальту в России, по мнению Каруана, это определенный дефицит авиаперевозок по направлению. "Несмотря на то, что AirMalta в этом году поставила еще один дополнительный рейс из Москвы, дефицит сохраняется" — говорит он. Ситуацию улучшают, с его точки зрения, Lufthansa и Turkish Airlines, работающие на данном направлении.

"Очень хотелось бы чартеров от туроператоров, или хотя бы сезонных рейсов на базе "регулярки", однако это предмет дальнейших переговоров с туристической отраслью России, безусловно, зависящий от спроса на направление", — считает представитель МТА.