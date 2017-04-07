Рост продаж на российском круизном рынке в 2017 г составляет 25-30%

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Продажи российских речных круизов в 2017 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 25%, а интерес к зарубежным морским путешествиям увеличился на 30% за тот же период, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров Росси (АТОР).

Выступая на ежегодном "Фестивале круизов", который прошел на этой неделе практически одновременно в Москве и Санкт-Петербурге, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев отметил, что морской круиз — самый популярный вид туризма в мире, и 80% из тех, кто выбрал такое путешествие, возвращаются к нему снова и снова.

Президент круизной компании "Нептун" и президент Ассоциации круизных операторов (АКО) Валентин Елисеев сообщил, что увеличение продаж морских круизах в начале 2017 году в некоторых компаниях достигло 30%. "Это, конечно, не значит, что весь год будет таким, но мы надеемся, что тренд сохранится, и смотрим в будущее с оптимизмом", — заявил эксперт.

На рынке речных круизов также зафиксирован значительный рост спроса на турпродукт. Как рассказывал ранее коммерческий директор туроператора "ВодоходЪ" Андрей Смолин, наиболее востребованные и интересные рейсы уже фактически загружены на 100%. В целом, по оценкам операторов, занимающихся речными круизами, рост продаж круизов на навигацию 2017 года по сравнению с предшествующим периодом составил минимум 25%.

Заместитель гендиректора "Мостурфлота" Светлана Гончарова уточнила, что и глубина продаж, и спрос на навигацию в 2017 году возросли на 25% по сравнению с аналогичными показателями навигации 2016 года.

"В нашей компании такой существенный рост продаж отчасти связан с появлением теплохода-лоукостера — в навигацию 2016 года мы начали его продавать лишь весной. Кроме того, хорошая глубина характерна для длительных круизов. В частности, спросом пользуются путешествия Москва — Санкт-Петербург с посещением островов Кижи, Валаам, пермские, астраханские круизы, маршрут Казань — Елабуга — Болгар и другие" — уточнила Гончарова. Такие путешествия уже к началу марта 2017 года были заполнены на 70%.