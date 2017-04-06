Авиасообщение "Москва-Перуджа" повысит турпоток в итальянскую Умбрию

ПЕРУДЖА (Италия), 6 апр — РИА Новости. Итальянский регион Умбрия, расположенный в самом сердце страны, намерен увеличить свое присутствие на российском туристическом рынке, организовав совместно с российской авиакомпанией "Аэрофлот" регулярные рейсы между Москвой и Перуджей, рассказали РИА Новости руководитель аэропорта Перуджи, президент промышленной корпорации SCAI Эрнесто Чезаретти и советник по развитию аэропортов Италии Родольфо Вецелли.

Умбрия сможет завоевать сердца россиян

Чезаретти начал разговор с рассказа о том, какой интересный регион Умбрия и выразили сожаление, что этот центральный район страны, который называют "Зеленым сердцем Италии", очень мало знаком россиянам.

"Я вынужден признать, что мы – итальянцы не достаточно активно представляем нашу родину в России. Бог нам дал такую страну, такую природу, такую культуру, а мы не затрудняемся в полную силу заняться ее продвижением в качестве туристического направления. В Италию приезжает огромное количество русских. Богатые люди отправляются на Сардинию, многие предпочитают загорать на морских пляжах, но немногие россияне готовы провести свой отпуск, изучая культуру и историю таких регионов как Умбрия", — отметил Чезаретти.

Он сообщил, что представители Умбрии совсем недавно начали выходить на российский рынок. "Всего несколько месяцев назад было решено, что для дальнейшего развития региона нам необходимо сделать именно это, а стартовать мы решили с модернизации аэропорта Перуджи, так как для приема туристов нужно иметь подходящую воздушную гавань", — пояснил глава аэропорта Перуджи.

По словам Чезаретти, аэропорт столицы Умбрии круглый год принимает рейсы из таких стран Европы как Румыния, Болгария, Германия, Нидерланды и так далее. В основном туристы из других стран приезжают в Умбрию, чтобы познакомиться с историческими и культурными объектами. Многих привлекают эногастрономические путешествия, так как этот регион славится прекрасными винами и гастрономией.

"Можно сказать, что такой туризм для гурманов в разных смыслах этого слова, так как сюда приезжают люди, которым интересна история, искусство, культура. Много бывает и паломников, так как на территории Умбрии находится второй в Италии, после Ватикана, паломнический центр притяжения – город Ассизи. На родину Франциска Ассизского ежегодно приезжают более 5 миллионов паломников со всего мира.

Сегодня многие туристические направления борются за азиатских туристов, так как они составляют огромный потенциал в этой отрасли. Однако для итальянцев более интересна Россия", — заверил он.

Новые ворота в незнакомую Италию

Советник по развитию аэропортов Италии Родольфо Вецелли рассказал, что в 90-е годы, когда запустили первые чартерные рейсы в Римини, он работал начальником аэропорта этого приморского города, который стал тогда "столицей российского шоп-туризма".

"Проект по развитию аэропорта Перуджи начался с того, что было решено заняться развитием авиационных связей именно с Россией. Тогда умбрийцы обратились к коллегам из Римини, которые имеют огромный опыт по организации авиаперевозок именно с вашей страной.

Теперь мы хотим организовать авиасообщение между Москвой и Перуджей именно на основе регулярных рейсов, а не чартеров. Расчёт идет на то, чтобы агентства, которые делают индивидуальные туры или отдельные туристы могли купить билет на такой рейс и прилететь в Умбрию", — подчеркнул он.

По словам Вецелли, аэропорт столицы Умбрии уже модернизирован и подготовлен к приему рейсов из России. Но он согласился, что некоторые зоны этой воздушной гавани еще требуют доработки для того, чтобы принимать самолеты из стран вне шенгенской зоны, например, из России, хотя он благополучно принимает борта Lufthansa, British Airways и других авиакомпаний.

"Кроме того, географическая позиция Перуджи в центральной Италии так же интересна для самих итальянцев, которые хотят посетить в Москву. Наша мечта сконструировать маршрут, который позволит русским прилетать в Италию, а итальянцам вылетать из Италии. Для этого необходимо использовать регулярные рейсы, так как чартерными перевозками можно воспользоваться только в пакетных турах, а на российские чартеры итальянцам практически невозможно попасть", — пояснил советник.

Сотрудничество с "Аэрофлотом"

Вецелли доложил, что в ближайшее время намечена встреча с представителями российской авиакомпании "Аэрофлот", так как в Умбрии заинтересованы работать с таким перевозчиком, который сможет не только доставить пассажиров из Перуджи в Москву, но и обеспечить им перелет дальше на восток.

"По такому принципу "Аэрофлот" уже работает с аэропортом города Болонья. Пассажиры либо добираются до Москвы, либо продолжают свой путь дальше. С чартерными рейсами это сделать невозможно, поэтому для нас очень важно сотрудничество с компанией, осуществляющей регулярные рейсы.

Итальянцам очень интересны рейсы, например, из Италии через Москву в Бангкок или через Москву в Токио. Из Болоньи уже так летают по два рейса каждый день. Сначала никто не думал, что такое предложение будет востребовано, но уже теперь мы видим, что все борта летают полными. Ими пользуются не только россияне и итальянцы, китайцы этими рейсами с удовольствием прилетают в Италию, чтобы посетить Тоскану и Эмилию-Романью", — рассказал он.

Итальянские транспортные эксперты уверены, что Перуджу можно использовать таким же образом, так как из столицы Умбрии легко добраться до Флоренции, Рима, до морского побережья, до термальных и горнолыжных курортов и так далее.

"Это особенно удобно для тех, кто хочет посетить Тоскану, так как во Флоренции из-за короткой полосы могут приземляться далеко не все самолеты. Из России в этот город нет прямых рейсов. Кроме того, стоимость рейсов, приземляющихся в Перудже, будет ниже, чем в других аэропортах, так себестоимость обслуживания в этой воздушной гавани сама по себе невысокая", — уверен Вецелли.

В течение 2017 года представители Италии намерены заниматься работой по организации и продвижению нового маршрута из Перуджи, так как еще предстоит оценить, насколько активно на российский рынок выйдет Турция, и как много бортов будет занято для сообщения России с этой страной.

Им еще предстоит решить, с какой российской авиакомпанией начинать новый проект, возможно, это будет "Аэрофлот" или его дочерние предприятия "Россия" и "Победа", так как использование лоукостера не исключается.

"Не думаю, что запустить наш проект получится раньше весны следующего года, тогда мы и планируем начать регулярную авиаперевозку. Возможно, что в промежуток с июля по сентябрь 2017 года у нас получится запустить несколько пробных рейсов, чтобы оценить, насколько востребованным будет маршрут "Москва-Перуджа", — предложил свой прогноз Вецелли.

Бизнес и безопасность

Эрнесто Чезаретти в свою очередь добавил, что новый маршрут авиасообщения важен и для развития бизнес-контактов между Россией и Италией.

"Многие местные предприниматели вели серьезный бизнес с Россией, но в результате санкций они сильно пострадали. Мы с моими коллегами решили, что для того, чтобы помочь Умбрии подняться в предпринимательском и в туристическом плане, нужно активно задействовать наш региональный аэропорт", — пояснил он.

Отвечая на вопрос о безопасности туристов в Умбрии, Чезаретти заверил, что в этом регионе проживает около миллиона человек, и там все друг друга знают. "Так что, когда среди нас появляются сомнительные незнакомцы, то об этом сразу все узнают. К нам в регион можно приезжать, как к себе домой", — прокомментировал ситуацию он.

"В Умбрии практически невозможно встретить беженцев. Когда они прибывают в Италию, то они должны быть распределены по областям, и на наш регион приходится очень маленький процент подобных мигрантов. Здесь чаще встречаются выходцы из Украины, но они работают сиделками, нянечками, официантами и совершенно безопасны", — рассказал эксперт.