Россия и Узбекистан заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Соглашение между правительствами Российской Федерации и Республики Узбекистан о развитии сотрудничества в области туризма вступило в силу сразу после его подписания в среду, сообщает в четверг официальный интернет-портал правовой информации.

Стороны договорились способствовать расширению сотрудничества с области туризма в целях ознакомления граждан с достижениями в области науки, экономики, социального развития, культуры, с природными достопримечательностями, а также историческими памятниками и культурными традициями друг друга.

"Стороны способствуют продвижению таких совместных туристических маршрутов и брендов, как "Великий Шелковый путь" и другие, путем организации международных конференций, форумов, семинаров, выставок, публикаций в средствах массовой информации", — говорится в сообщении.

В качестве основных областей сотрудничества между странами определены: проведение рекламных кампаний в СМИ, а так же мероприятий по развитию туризма, участие в туристических выставках и ярмарках на территории друг друга, организация ознакомительных поездок, поддержка привлечения инвестиций в сферу туризма, обмен информацией и опытом работы в области туризма и другие.

Соглашение вступило в силу с даты подписания — 5 апреля 2017 года.