АТОР сообщила, что только одна группа туристов из Японии отменила тур в РФ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пока только одна группа туристов из Японии после теракта в Санкт-Петербурге отказалась от тура в Россию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В ассоциации надеются, что дальнейших отказов не будет.

Днем 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. Погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Как считает следствие, сначала он оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания" (ее обезвредили), а потом взорвал себя в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". В больницах остаются 50 пострадавших.

"Нельзя сказать, что этот отказ серьезно повлияет на спрос на туры в Россию. Пока отказалась только одна группа из Японии, это порядка 15 туристов. При том, что туры в нашу страну закуплены на весь летний период. Больше отказов пока нет, и мы надеемся, что не будет", — сказала РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Отмечается, что Санкт-Петербург — ключевое направление в РФ для иностранных путешественников. Отмен поездок иностранных туристов из других стран практически нет, однако не исключены аннуляции в будущем, сообщает АТОР со ссылкой на данные туроператоров в сегменте въездного туризма.

В Intourist Thomas Cook ассоциации сообщили, что более четкая картина реакции зарубежных рынков будет понятна в срезе как минимум двух-трех месяцев. В "Академсервисе" и "КМП групп" считают, что, при условии отсутствия дальнейших потрясений спрос может восстановиться уже через месяц.

На рынке внутреннего туризма Петербург также занимает ключевые позиции. На данный момент туроператоры не видят здесь сокращения спроса и запросов на аннуляции. Однако снижение темпов бронирования вполне вероятно, ссылается ассоциация на заместителя гендиректора "НТК Интурист" Сергея Толчина.