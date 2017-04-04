Рост цен на отдых в РФ, достигший 15-20%, стал ощутимым для потребителя

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Среднее повышение цен практически по всем объектам размещения в России на 15-20% по сравнению с 2016 годом стало очень ощутимо для российских туристов, заявила РИА Новости во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Сейчас среднее повышение цен практически по всем объектам размещения в России, за редким исключением, оценивается в 15-20%. Эти данные в целом, в том числе и на майские праздники", — сообщила собеседница агентства.

По словам Ломидзе, сервис в России за год практически не изменился, но уже несколько месяцев речь идет о том, что российские курорты повысили цены.

"Где-то рост цен имеет объективные причины, как-то инфляция или рост тарифов, а где-то сказалась эйфория последних двух лет. Однако определенно можно сказать, что увеличение стоимости размещения — это "медицинский факт", — прокомментировала ситуацию она.

"Операторы считают, что повышение цен в пределах 10% прошло бы совершенно незамеченным потребителем, но свыше этих параметров рост цен становится ощутимым для потребителя. Сейчас оно ощутимо", — подвела итог представитель АТОР.