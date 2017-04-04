АТОР отреагировала на скандал с рестораном Sagardi в Мадриде

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Инциденты, когда российских туристов по непонятным причинам отказываются обслуживать за границей в отелях или ресторанах, остаются частными случаями, на которые не стоит обращать внимания, заявила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на пресс-конференции "Туристические предпочтения россиян на майские праздники", представитель АТОР прокомментировала ситуацию в Мадриде, где в ресторане Sagardi отказались проводить вечеринку для русскоязычных девушек якобы из-за их происхождения.

Один из баскских ресторанов группы Sagardi, расположенный в Мадриде, оказался в центре скандала после того, как организатор вечеринки Анастасия Самоторова на странице "Доброе утро, Мадрид!" сообщила, что ей было отказано в брони по причине национальности, менеджер якобы заявил, что "люди происхождением из России не приветствуются". Вечеринку собирались провести для около сотни человек — русскоязычных девушек, живущих в Мадриде, их мужей и друзей. В результате Анастасия написала заявление в полицию, владелец группы баскских ресторанов Микель Лопес де Виньаспре позвонил ей и извинился, но вечеринку провели в другом месте. Виньаспре в беседе с РИА Новости опроверг информацию о том, что сотрудник допустил националистические высказывания, заявив, что вечеринку ресторан не мог принять из-за "формата заведения".

Ранее депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко предложил внести Испанию в список стран, нежелательных для посещения российскими туристами.

"Это частный случай. Напомню, что задолго до любых санкций в Австрии были зафиксированы случаи, когда гостиницы демонстративно не хотели заселять российских граждан. Но неадекватных людей в каждой стране много, и если на них ориентироваться, то полмира можно засудить", — сказала Ломидзе.

Она подтвердила, что существует список стран, не рекомендованных к посещению российскими туристами, который формирует МИД РФ, но подчеркнула, что подобные рекомендации связаны исключительно с ненадлежащим обеспечением безопасности в этих государствах.