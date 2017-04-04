Управление туризма Монако ожидает в 2017 г роста турпотока из РФ на 10-15%

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Монако надеется на рост турпотока из России на 10-15% по итогам 2017 года, при этом уже в начале года количество российских туристов, посетивших Монако, увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом, заявил журналистам президент Управления по туризму и конгрессам Монако Гийом Роз.

"В конце 2016 года и начале 2017-го мы наблюдали общее падение турпотока, но не турпотока из России, более того, в январе и феврале турпоток из РФ показал прирост на 50% по сравнению с прошлым годом, который позволил нам вплотную приблизиться к докризисным показателям. Мы связываем его с неким улучшением экономической ситуации в РФ и ожидаем, что в целом в этом году количество туристов из России вырастет на 10-15%", — сказал Роз.

Он отметил, что российский туристический рынок остается одним из самых приоритетных для Монако. "Около половины российских туристов приезжают в Монако летом, и наша задача на ближайшие годы — показать, что княжество привлекательно в любое время года благодаря погоде, множеству мероприятий и высокому уровню сервиса", — подчеркнул он.

Роз уточнил, что Монако предлагает своим гостям несколько видов туризма: гастрономический, спа, медицинский, яхтенный, а также множество концертов, мюзиклов, представлений и фестивалей, в том числе фестиваль кино и искусства в июне, на котором покажут несколько российских кинокартин.

Говоря о планах властей Монако, он также отметил, что три месяца назад началось осушение прибрежной зоны, которое позволит к 2025 году увеличить площадь княжества на 6 гектаров, на которых будет построено жилье класса люкс, офисы, внутренний порт, сад и набережная.

По данным управления по туризму, в 2016 году Монако посетили более 890 тысяч туристов со всего мира против 886 тысяч годом ранее. Первое место занимают граждане Франции (151 тысяча туристов), второе — Великобритании (112,6 тысячи туристов), Россия замыкает пятерку лидеров (46,4 тысячи туристов).