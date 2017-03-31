Итоги ФЦП, или как государство и бизнес учились вместе работать в турсфере

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости/Прайм. Федеральная целевая программа по развитию внутреннего и въездного туризма в России показала свою эффективность и ее следует продлить и после 2018 года, считают представители отрасли.

"ФЦП на 2011-2018 годы научила предпринимателей работать совместно с госструктурами, хотелось бы, чтобы такая программа действовала бы и дальше", — сказал РИА Новости инвестор проектов "Завидово" и "Ярославское Взморье" Сергей Бачин.

По словам замглавы Ростуризма Николая Королева, за оставшееся до окончания срока программы время предстоит проанализировать, что было сделано и построено за шесть лет. Но принцип государственно-частного партнерства должен быть сохранен и в новой программе, когда государство помогает создавать инфраструктуру, уверен он.

Именно участие государства в проекте часто становится определяющим для бизнеса для принятия решения по инвестициям. Государство не должно строить коммерческие объекты за федеральные деньги – это задача частных инвесторов, согласен Королев.

"В случае с "Ярославским взморьем" была построена централизованная канализация, что также очень важно. Представьте себе, этот туристический объект находится на берегу Волги, а многие малые города и селения на берегах реки не имеют системы очистки сбрасываемых сточных вод. Это достаточно грустно, если мы говорим о туризме, об экологической чистоте и о сохранении первозданной природы", — рассказал Бачин.

Взаимовыгодное сотрудничество

Ростуризму уже поручено до конца года внести в правительство концепцию новой ФЦП, которая будет предположительно действовать с 2019 до 2025 года, сообщил Королев.

"Я очень надеюсь, что с 2019 года начнет действовать новая ФЦП по развитию туризма в РФ, а также надеюсь, что мы там также будем участвовать", — сказал Бачин, пояснив, что многое будет зависеть от объемов финансирования программы со стороны государства.

В стране есть определенные точки туристического роста, которые обязательно нужно развивать, но после оценки каждой местности с позиции привлечения туристов, считает он.

"У нас есть красивейшие места, но туда очень сложно добраться, поэтому нужно правильно определять направления, так как мы говорим о массовом туризме, а не о нишевом. Сначала следует развивать то, что доступно широкому потребителю, а потом уже идти дальше", — полагает предприниматель.

Королев из Ростуризма считает, что с точки зрения долей участия региона и бизнеса в новой программе могут поменяться некие пропорции в зависимости от экономического положения.

"Потому что для регионов Дальнего Востока или дотационных регионов участие в ФЦП должно быть менее затратным, а для регионов с солидными доходами, процент участия в программе должен быть выше. Это будет новый принцип, который мы считаем правильным. Такой подход поддерживает и Минфин. Если регион считает, что туристический проект приоритетный, то ему следует выделять такие деньги, которые он сможет освоить", – пояснил Королев.

Структура вложений

Сейчас предварительные условия для участия туристического объекта в программе предполагают, что примерно 75% всех средств приходятся на частные инвестиции, напомнил Бачин.

"Но я могу сказать, что в результате получается даже больший приток частных средств, так как 75% приходятся только на основные инвестиции. При этом когда основные частные вложения уже сделаны, а государство уже внесло свою часть средств на развитие инфраструктуры, то объект начинает обрастать малым бизнесом и новыми партнерами. Кто-то хочет баню построить, кто-то ресторан открыть, кто-то собирается лодки сдавать в аренду и так далее", — пояснил предприниматель. Но в любом случае первый шаг должен сделать сам инвестор, не дожидаясь помощи государства.

Королев же считает, что принципиально важным было бы со стороны государства увеличить финансовую часть программы, связанную с продвижением туристического продукта.

"Мне кажется, что к 2019 году выправятся многие экономические ситуации в стране, и новые проекты по туризму можно будет финансировать более стабильно", — высказал свой прогноз представитель ведомства.

Изначально программа предполагала общий объем финансирования на восемь лет 332 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета — 96 миллиардов, из субъектов РФ — 25 миллиардов, из внебюджетных источников — 211 миллиардов.

Позднее в рамках консолидации бюджетных расходов эта ФЦП была урезана почти втрое, до 135,2 миллиарда рублей, в том числе из средств федерального бюджета — 26,7 миллиарда рублей, из средств субъектов РФ — 11,6 миллиарда рублей, из средств внебюджетных источников — 96,9 миллиарда рублей.