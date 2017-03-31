Летом аэропорт "Симферополь" будут обслуживать рейсы из 52 городов России

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Аэропорт крымского Симферополя на летний период 2017 года запланировал обслуживание авиационных рейсов из 52 городов России с перспективой дальнейшего увеличения направлений, сообщает в пятницу Федеральное агентство по туризму.

"В летнем расписании аэропорта "Симферополь" на данный момент запланированы рейсы из 52 городов России. Однако к летнему сезону их количество может увеличиться", — говорится в сообщении.

Директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта "Симферополь" Игорь Лаптев сообщил, что с конца марта увеличилось количество рейсов в Екатеринбург, Казань, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Тюмень. В летний период еженедельно будет выполняться свыше 100 рейсов в Москву и свыше 40 в Санкт-Петербург. С июня и до конца сентября будет налажено авиационное сообщение с Астраханью, Грозным и Магнитогорском. Этих рейсов летом прошлого года не было.

Кроме того, с конца мая после зимнего перерыва возобновляется воздушное сообщение с Брянском, Волгоградом, Воронежем, Кировом, Курском, Минеральными Водами, Нижнекамском, Омском, Оренбургом, Пензой, Саратовом, Сыктывкаром, Тюменью, Уфой, Челябинском, Чебоксарами, Череповцом.

С июня заработают линии между Симферополем и Архангельском, Белгородом, Иваново, Ижевском, Калугой, Кемерово, Курганом, Мурманском, Магаданом, Нижневартовском, Нижним Новгородом, Орском, Салехардом, Сургутом, Томском, Ульяновском, Ханты-Мансийском, Ярославлем. Также в летний период появилось и новое направление — Старый Оскол.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что динамика роста приезжающих в Крым туристов ежегодно будет увеличиваться на 10%. Глава комитета регионального парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщал, что Крым в курортном сезоне 2017 года рассчитывает на приезд около 6 миллионов туристов. В прошлом году полуостров принял 5,573 миллиона туристов, что на 21% больше, чем в 2015 году.