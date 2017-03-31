Перспективные объекты Арктики могут войти в ФЦП по развитию туризма

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Комфортные для приема гостей туристические кластеры в арктической зоне России, проекты которых уже предложены некоторыми регионами, могут войти в Федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" на период после 2018 года, заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Выступая на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики в рамках Международного форума "Арктика — территория диалога", он отметил, что развитие арктического туризма может способствовать притоку финансовых ресурсов для защиты окружающей среды, охраны уникальных памятников северного зодчества, сохранения традиций и культуры коренных народов.

По мнению Сафонова, интерес к путешествиям в регионы Арктической зоны России имеется не только среди иностранных туристов, но и среди жителей страны. Для его удовлетворения необходимо решение ключевых вопросов, связанных с развитием транспортной и туристской инфраструктуры и снижением стоимости арктических туров.

Глава Ростуризма доложил, что комфортные условия для приема гостей могут быть созданы путем строительства на Севере туристских кластеров и рассказал, что уже разработан ряд соответствующих проектов — "Беломорский", "Каргополье", "Устьяны" и "Котлас — Сольвычегодск" в Архангельской области, "Финно-угорский этнокультурный заповедник" в Республике Коми и "Орто Дойду" в Республике Саха (Якутия).

"Они предполагают строительство гостиниц, ресторанов и кафе, а также культурно-развлекательных объектов и при обеспечении необходимым финансированием потенциально могут войти в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" на период после 2018 года", — сказал он.