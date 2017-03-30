Ростуризм прогнозирует дальнейший рост внутреннего турпотока в 2017 году

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму прогнозирует в 2017 году дальнейший рост туристических потоков на внутрироссийских направлениях по сравнению с предыдущим годом, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"По оценкам экспертов, поток туристов на внутрироссийских направлениях летом этого года может вырасти по сравнению с прошлым годом. По итогам минувшего зимнего сезона 2016-2017 годах внутренний турпоток на территории всей страны увеличился в среднем на 9%", — говорится в сообщении.

Выступая на совещании по вопросу о готовности туристической отрасли к летнему сезону 2017 года под председательством курирующего вице-премьера Виталия Мутко, глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что туристическая отрасль готова к "высокому" летнему сезону.

"Ростуризм в рамках своих полномочий взаимодействует с Роспотребнадзором в части мониторинга состояния пляжей и прибрежных вод в курортных зонах, с министерством иностранных дел — по вопросам защиты интересов российских туристов за рубежом и консультирования относительно правил безопасного поведения во время заграничных турпоездок, а также по визовым процедурам, с МЧС — по контролю за ситуацией в регионах России и оповещению об угрозах безопасности туристов в случае их возникновения", — сказал Сафонов.

"На текущем этапе ключевыми задачами является дальнейшее повышение качества отечественного турпродукта и достижение оптимального уровня цен на отдых и путешествия в стране", — добавил он.

Согласно оценке туроператоров, внутренний турпоток в 2016 году вырос суммарно по самостоятельному и организованному сегментам на 15%.