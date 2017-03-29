Сейсмическая опасность региона не пугает туристов в итальянской Умбрии

ПЕРУДЖА (Италия), 29 мар — РИА Новости. Туристы, которые приезжают в Умбрию, не опасаются землетрясений несмотря на то, что этот итальянский регион расположен в сейсмоопасной зоне Апеннинского полуострова, заявил РИА Новости асессор по маркетингу и экономическому развитию Перуджи Микеле Фиорони.

Италия понесла урон на общую сумму в 23,5 миллиарда евро в результате серии землетрясений, начавшейся в августе 2016 года. Подземные толчки затронули области Абруццо, Лацио, Марке и Умбрия.

Представитель администрации столицы региона заверил, что информация о последствиях землетрясения 2016 года для Умбрии была сильно преувеличена СМИ, а сам регион практически не пострадал. Он также сообщил, что ежегодно этот регион в Центральной Италии посещают более 10 миллионов туристов, из которых не менее одного миллиона гостей приезжают на знаменитый Фестиваль шоколада в Перуджу.

"В результате сильного землетрясения, которое затронуло центральную часть Италии в 2016 году, пострадало только 5% территории Умбрии, которые расположены в основном в горных районах. На самом деле Умбрия очень большая, и основные центры региона остались нетронутыми стихийным бедствием", — пояснил Фиорони.

Он считает, что хоть Умбрия и находится в нестабильной сейсмической зоне, туристы не опасаются туда приезжать.

"То, что на Международный фестиваль журналистики в Перуджу ежегодно приезжают порядка 70 тысяч профессионалов со всего мира, говорит о том, что люди не боятся за свою безопасность в нашем городе. Вообще проведение таких массовых фестивалей и прочих мероприятий демонстрирует то обстоятельство, что Умбрия остается безопасной с сейсмической точки зрения. Если где-то в городе и заметны следы ремонтных работ, то они ведутся лишь с целью обновления сооружений, для которых уже пришло время", — заявил чиновник.

Фиорини вспомнил сильнейшее землетрясение 1997 года, когда от разрушений пострадала даже базилика Франциска Ассизского в Умбрии. "Тогда были извлечены немалые уроки. Теперь строят новые и укрепляют исторические здания с высокой долей надежности в случае землетрясения. Сейчас, если и происходят подземные толчки, то они не наносят вреда постройкам, так как они были укреплены с учетом сейсмостойкости", — рассказал он.