Число зарубежных игроков в "Сочи Казино и Курорт" выросло в марте на 15%

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Количество зарубежных игроков в "Сочи Казино и Курорт", открытие которого состоялось 5 января 2017 года, в марте выросло на 15% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает в среду пресс-центр курорта.

Общее количество посещений со дня Гранд-открытия по 27 марта составило более 80,5 тысячи, все большую долю от общего количества посещений завоевывают игроки из зарубежных стран, в частности СНГ, Восточной и Западной Европы. Количество зарубежных гостей в марте по сравнению с февралём увеличилось на 15%. Наибольшие доли среди зарубежных игроков занимают (в порядке убывания) граждане Армении, Франции, Республики Беларусь, Казахстана и Румынии.

Генеральный менеджер "Сочи Казино и Курорт" Стюарт МакЛафлин отметил, что общее количество посещений казино в целом оправдывает ожидания.

"То, что несомненно является приятным для нас — это рост количества игроков из зарубежных стран. Всего за три месяца работы мы успели завоевать доверие игроков из разных регионов России, стран СНГ, кроме того, мы видим растущую посещаемость из стран Восточной и Западной Европы. Привлечение гостей из стран дальнего зарубежья — одна из важнейших для нас задач на сегодня, учитывая большой потенциал. Мы будем продолжать активно работать в этом направлении, усиливать команду, разрабатывать специальные предложения, привлекательные для игроков из разных стран", — сказал он.

"Сочи Казино и Курорт" — это первый развлекательный комплекс мирового масштаба, открывшийся 5 января 2017 года на территории всесезонного и горного курорта "Горки Город". "Сочи Казино и Курорт" — проект с уникальной для России концепцией в духе лучших казино Лас-Вегаса. Единовременно в казино могут находиться до 2 тысяч человек.

10 августа 2016 года было подписано Распоряжение Правительства Российской Федерации о создании игорной зоны "Красная поляна" в Сочи. Границы игорной зоны были определены в рамках земельных участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов федерального значения. Центром и основным местом расположения игорной зоны стал всесезонный и горный курорт "Горки Город".