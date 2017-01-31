Турецкие отели стали предлагать туроператорам цены в рублях

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости/Прайм. Отели Турции стали предлагать туристическим операторам цены в рублях, в Denizbank Сбербанка можно снять наличные в рублях, получить ипотечный кредит в рублях или открыть вклад, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.

Ранее 28 января глава Denizbank (турецкая "дочка" Сбербанка) Хакан Атеш заявил, что Сбербанк и Denizbank намерены внедрить систему рублевой оплаты в сельскохозяйственном и туристическом секторах.

"Во всех банкоматах Denizbank есть меню на русском языке, сотрудники контактного центра Denizbank также осуществляют консультацию на русском языке. Кроме того, в банкоматах Denizbank можно снять наличные средства в рублевой валюте, зачислить наличные средства на счет, а также поменять валюту на рубли. Также российским гражданам выдается ипотечный кредит в рублевой валюте сроком до 10-ти лет и предоставляются продукты по срочным вкладам и вкладам до востребования", — сообщили в Сбербанке.