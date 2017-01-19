В Мадриде открылся российско-испанский туристский форум

МАДРИД, 19 янв — РИА Новости, Сергей Сарымов. Российско-испанский туристский форум открылся в Мадриде в рамках перекрестного года туризма между двумя странами, на мероприятии приняли участие замминистра культуры по туризму России Алла Манилова, глава UNWTO Талеб Рифаи, госсекретарь по туризму Испании Матильде Гонсалес и другие официальные лица.

Форум был организован министерством культуры и туризма России при поддержке посольства России в Испании для увеличения количества туристов между двумя странами, мероприятие пройдет с 18 по 21 января.

Глава Всемирной туристской организации (UNWTO) Талеб Рифаи на открытии форума заявил, что "Россия является одной из самых посещаемых мест в мире, и из России также едет большое количество туристов". Он также отметил, что данный форум "является замечательной инициативой собрать две важные страны в области туризма и объединить их усилия в этой области".

Замминистра культуры по туризму Алла Манилова в свою очередь заявила, что "перекрестный год туризма России и Испании является первым, который проходит при поддержке UNWTO, и этот уровень соответствует тому гигантскому потенциалу России в области туризма, который мы готовы предложить".

Она также отметила, что "в России последние 3 года туризм был назван стратегической областью и никогда прежде руководством страны не придавалось туризму такого значения". "И это повышает как нашу ответственность перед поставленными задачами, но и дает дополнительные возможности для развития туризма как внутреннего, так и внешнего", — сказала Манилова.