АТОР: российским туристам летом может не хватить мест на греческих курортах

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Греция, ставшая в Европе вторым по популярности направлением летнего отдыха, оказалась в 2017 году настолько востребованной при раннем бронировании среди туристов Старого света, что россиянам, предпочитающим выбирать курорт в "последний момент", там может не хватить места, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По сообщениям греческих СМИ, предварительные данные по росту авиаперевозок в Грецию и данные раннего бронирования ведущих европейских туроператоров показывают, что страна примет в этом году на 20% больше туристов. На некоторых популярных курортах российским туристам может не хватить мест", — говорится в сообщении.

В условиях сокращения в Европе спроса на Турцию и Тунис, Греция становится направлением "номер два" для летнего отдыха европейцев в сезоне-2017, уступая по популярности только Испании.

Комментируя планы европейских туроператоров, в компании Mouzenidis Travel говорят, что многократное увеличение количества забронировавших туры в Грецию туристов из европейских стран очень радует игроков принимающего туристического рынка страны, но должно настораживать операторов и агентов, которые продают туры в Грецию в России.

"Нужно понять, что спрос на Грецию превысил предложение возможностей страны по размещению туристов, элементарно не хватает отелей и номеров для размещения всех желающих. Греция с сезона лето-2016 – это направление раннего бронирования, и никак не направление горячих предложений накануне вылета", — отметил руководитель отдела продаж головного офиса Mouzenidis Travel в Салониках (Греция) Евгений Киселёв.

АТОР ранее сообщала, что в 2016 году Грецию посетило более 27 миллионов иностранных туристов, среди которых российский турпоток оценивался в 900 тысяч человек.