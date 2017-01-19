Российским туристам в Италии посоветовали соблюдать меры предосторожности

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, находящимся в Италии, сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей и помнить о мерах предосторожности в нештатных ситуациях, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

Ростуризм напомнил, что 19 января на отель в одном из горных районов Италии сошла лавина, и подчеркнул, что российских туристов там не было.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Италии, сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей. Туроператоров Ростуризм просит оперативно информировать туристов о возможных нештатных ситуациях и необходимости принятия мер предосторожности", — говорится в сообщении.

В итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в среду были зарегистрированы четыре сильных подземных толчка магнитудой 5,1-5,4. Ликвидация последствий землетрясения и доставка помощи осложняется холодной погодой и обильными снегопадами. Подземные толчки ощущались в исторической части Рима, которая расположена более чем в 100 километрах от эпицентра стихийного бедствия.

"Федеральное агентство по туризму находится на связи с Консульским отделом посольства России в Италии и Ситуационно-кризисным центром МИД России", — заверили в Ростуризме.