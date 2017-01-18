РФ в рамках выставки Fitur представила более 120 туристических маршрутов

МАДРИД, 18 янв — РИА Новости, Сергей Сарымов. Свыше 120 туристических маршрутов и программ было представлено на национальном стенде России на открытии ежегодной туристской выставки Fitur в Мадриде, которая проходит в столице Испании с 18 по 22 января.

На национальном стенде России представлена последняя актуальная информация о современном российском турпродукте для испанского направления, а Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ФГУП "Национальный маркетинговый центр по туризму Visit Russia" представили специальные туристические маршруты, разработанные специально для гостей двух крупных футбольных турниров — Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018.

© РИА Новости. Елена Шестернина Туристическая ярмарка Fitur, открывшаяся в Мадриде, Испания

"Россия хочет развивать свой туризм, и идея создания центра по туризму Visit Russia в Испании отвечает этим целям. Испания как развитая страна в области туризма является стратегически важным центром в данной ситуации", — заявила представитель офиса Visit Russia в Испании Марлен Родригез.

Она отметила, что "в России огромное количество красивых мест, помимо всемирно известных Москвы и Санкт-Петербурга, которые мы хотим показать всем желающим, а с помощью важных футбольных соревнований, которые пройдут в России в 2017 и 2018 годах, возможно привлечь еще больше испаноговорящих туристов".

Родригез также заявила, что "испанские компании, равно как и испанские туристы, заинтересованы в России — только за прошлый год количество испанских туристов в России выросло на 30%". "Здесь надо отметить еще и тот факт, что сегодня испанские туристы, помимо достопримечательностей, большое внимание уделяют безопасности в стране пребывания, и в данном вопросе Россия для них считается самым надежным местом", — добавила Родригез.