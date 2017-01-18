Ростуризм следит за судьбой российских авиадебоширов, задержанных в Индии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Федеральное агентство по туризму следит за последствиями инцидента на борту направлявшегося в Гоа самолета, в результате которого два российских туриста были задержаны индийскими полицейскими, сообщила РИА Новости в среду начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева.

"Сегодня в СМИ появилась информация о том, что два пассажира чартерного рейса Боинга-757, направлявшегося из Домодедово в Гоа, перед вылетом из Москвы употребили чрезмерное количество алкоголя и устроили на борту дебош. Нарушители порядка были задержаны индийскими полицейскими и отправлены в место предварительного заключения", — сказала она.

По ее словам, Ростуризм "планирует связаться с представителем МИД РФ, чтобы узнать о судьбе наших граждан".

"Федеральное агентство по туризму настоятельно призывает российских туристов вести себя в рамках приличия во время авиаперелетов на любые расстояния. Это требование касается поведения не только на бортах российских авиакомпаний, но и на любых рейсах. Есть правила поведения на борту, они действуют как для российских, так и для иностранных граждан. Очень важно уважать друг друга", — добавила Сергеева.