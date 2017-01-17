Число российских туристов, посещающих Таиланд, снова перевалило за миллион

БАНГКОК, 17 янв – РИА Новости. Количество российских туристов, посещающих Таиланд, впервые с 2014 года перевалило за миллион, говорится в бюллетене министерства туризма и спорта Таиланда, опубликованном на интернет-сайте ведомства.

В 2016 году Таиланд посетили в качестве туристов 1 089 992 россиянина, что на 23% больше, чем в 2015 году, говорится в сводной таблице туристических посещений, в которой отмечена динамика туристических заездов из всех стран, граждане которых приезжают на отдых в Таиланд.

Первое место по результатам, отраженным в таблице, занимает Китай с 10-процентным ростом по сравнению с 2015 годом и общим количеством заездов в 2016 году, равным 8 658 051.

Второе место занимает соседняя с Таиландом Малайзия с почти 3,5 миллиона визитеров, большинство которых составляют жители приграничных провинций Малайзии, участвующие в туристическом обмене по схеме приграничного туризма. Также соседствующий с Таиландом Лаос по той же причине представлен в таблице высоким результатом: более 1,4 миллиона туристов при населении самого Лаоса, составляющем немногим более 7 миллионов человек.

К отметке 1,5 млн туристов близки Южная Корея и Япония, занимающие в таблице третье и четвертое места (Лаос на пятом месте). На шестом месте – Индия с почти 1,2 млн туристов.

Россия находится на седьмом месте в таблице и на первом среди стран Европы. Из европейских стран только Великобритания, оказавшаяся на восьмом месте с 1 003 386 туристами, достаточно близко подошла к российскому результату. Среди стран американского континента на первом месте США с 974 632 туристами. В "общем зачете" США занимают девятое место.