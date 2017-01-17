Туристы из РФ, задержавшиеся на острове Хайнань, вернутся домой 18 января

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Российские туристы, задержавшиеся на острове Хайнань (Китай) из-за неисправности самолета, вернутся домой 18 января, сообщает Ростуризм со ссылкой на данные туроператора "Русь-Тур", который выступал консолидатором отмененного рейса авиакомпании UTair.

В связи с технической неисправностью воздушного судна авиакомпании UTair 14 января группа российских туристов не смогла вовремя вылететь рейсом №725 из аэропорта "Внуково" (Москва) в аэропорт "Санья" (остров Хайнань, Китай). Одновременно был задержан вылет туристов, которые должны были тем же бортом (рейс №726) вернуться с острова Хайнань в Москву.

"По информации туроператора, вылет российских туристов с острова Хайнань произойдет 18 января в 4.30 по местному времени. Ростуризм следит за развитием ситуации и находится в постоянном контакте с туроператором "Русь-Тур" и Росавиацией", — говорится в сообщении Ростуризма.

По данным туроператора, 14 января авиакомпания UTair сначала задержала, а потом отменила из-за технической неисправности самолета рейса №725. Авиакомпания предоставила туристам проживание и питание на время ожидания вылета. При этом 16 января 43 туриста, ожидавшие вылета из Москвы, были отправлены на Хайнань бортом авиакомпании AZURair.

Этот же самолет после отдыха экипажа заберет 228 российских туристов, которые с 14 января ждут вылета с острова Хайнань и доставит их в аэропорт "Внуково". Туроператор на время ожидания замены борта обеспечил их проживанием в отеле с завтраком и денежной компенсацией в размере 50 юаней на человека в день, утверждает Ростуризм.