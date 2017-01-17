Прошлый год стал рекордным по числу туристов в мире

МАДРИД, 17 янв — РИА Новости. Число туристов в прошлом году достигло рекордных 1 миллиарда 235 миллионов человек, заявил во вторник на пресс-конференции в Мадриде глава Всемирной туристской организации (UNWTO) Талеб Рифаи.
По его словам, активнее всего развивается туризм в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и в Африке — на обоих направлениях рост составил 8%. Азию посетили на 24 миллиона туристов больше, чем в 2015 году, в общей сложности 303 миллиона человек. В Африку в прошлом году съездили на 4 миллиона больше, чем годом ранее — 58 миллионов.
Хуже всего, по объективным причинам, ситуация в странах Ближнего Востока — падение туристических потоков достигло 4% (всего страны региона посетили 54 миллиона туристов), отметил Рифаи.
В целом в Европе наблюдается рост — на 2% (620 миллионов, на 12 миллионов больше, чем в 2015), однако если одни страны демонстрируют увеличение туристических потоков, то в ряде стран наблюдается снижение. Самая лучшая ситуация в Северной Европе (рост 6%). В Центральной Европе — 4%, в Средиземноморье — 1%, в Западной Европе сохранился тот же уровень, что и в 2015 году. В странах Америки рост составил 4% (201 миллион, на 8 миллионов больше, чем в 2015).
Генеральный секретарь UNWTO напомнил, что 2017 год объявлен Международным годом устойчивого туризма в интересах развития. Его официальное открытие будет проходить во вторник в королевском дворце Эль-Пардо, принимать участие в церемонии будет лично король Фелипе VI. В более широком формате открытие состоится на международной туристической ярмарке Ifema, которая со среды будет проходить в испанской столице.
"Мы должны вместе работать, чтобы максимально воспользоваться вкладом туризма в экономический рост, социальную интеграцию, сохранение окружающей среды и культурного наследия, взаимопонимания, особенно сейчас, когда мы живем во времена, когда не хватает уважения и терпимости", — заявил Рифаи.
Несмотря на то, что для ряда регионов массовые туристические потоки начали представлять определенную опасность в плане сохранения материального и культурного наследия, сам по себе туризм не может быть "врагом", считает Рифаи.
По оценкам экспертов Всемирной туристской организации, в 2017 году рост в секторе продолжится: 63% из 300 опрошенных специалистов в этой области считают, что результаты 2017 года "будут лучше" или "намного лучше" по сравнению с 2016. При этом темпы роста, по оценкам специалистов, сохранятся на том же уровне, что в 2015 и 2016 годах — 3-4%. По прогнозам, которые озвучил Рифаи, к 2030 году в мире будут путешествовать 1,8 миллиарда человек.
В 1950 году в мире было всего 25 миллионов туристов, в 1980 — 278 миллионов, в 2000 — 674 миллиона.