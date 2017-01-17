Прошлый год стал рекордным по числу туристов в мире

МАДРИД, 17 янв — РИА Новости. Число туристов в прошлом году достигло рекордных 1 миллиарда 235 миллионов человек, заявил во вторник на пресс-конференции в Мадриде глава Всемирной туристской организации (UNWTO) Талеб Рифаи.

"2016 год вновь стал рекордным. Число туристов достигло 1 миллиарда 235 миллионов человек. Это на 3,9% выше, чем в 2015", — сказал Рифаи. Таким образом, по его словам, в прошлом году путешествовало на 46 миллионов больше людей по сравнению с предыдущим периодом. С 2008 года туризм вырос на 300 миллионов человек, отметил глава UNWTO.

По его словам, активнее всего развивается туризм в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и в Африке — на обоих направлениях рост составил 8%. Азию посетили на 24 миллиона туристов больше, чем в 2015 году, в общей сложности 303 миллиона человек. В Африку в прошлом году съездили на 4 миллиона больше, чем годом ранее — 58 миллионов.

Хуже всего, по объективным причинам, ситуация в странах Ближнего Востока — падение туристических потоков достигло 4% (всего страны региона посетили 54 миллиона туристов), отметил Рифаи.

В целом в Европе наблюдается рост — на 2% (620 миллионов, на 12 миллионов больше, чем в 2015), однако если одни страны демонстрируют увеличение туристических потоков, то в ряде стран наблюдается снижение. Самая лучшая ситуация в Северной Европе (рост 6%). В Центральной Европе — 4%, в Средиземноморье — 1%, в Западной Европе сохранился тот же уровень, что и в 2015 году. В странах Америки рост составил 4% (201 миллион, на 8 миллионов больше, чем в 2015).

"В последние годы сектор продемонстрировал силу и устоял перед многочисленными вызовами, прежде всего связанными с проблемами безопасности. Международные поездки продолжают расти и способствуют созданию новых рабочих мест", — заявил Рифаи. Он напомнил, что рост туристического сектора происходит седьмой год подряд.

Генеральный секретарь UNWTO напомнил, что 2017 год объявлен Международным годом устойчивого туризма в интересах развития. Его официальное открытие будет проходить во вторник в королевском дворце Эль-Пардо, принимать участие в церемонии будет лично король Фелипе VI. В более широком формате открытие состоится на международной туристической ярмарке Ifema, которая со среды будет проходить в испанской столице.

"Мы должны вместе работать, чтобы максимально воспользоваться вкладом туризма в экономический рост, социальную интеграцию, сохранение окружающей среды и культурного наследия, взаимопонимания, особенно сейчас, когда мы живем во времена, когда не хватает уважения и терпимости", — заявил Рифаи.

Несмотря на то, что для ряда регионов массовые туристические потоки начали представлять определенную опасность в плане сохранения материального и культурного наследия, сам по себе туризм не может быть "врагом", считает Рифаи.

"Вопрос, как распоряжаться ростом туризма, как его развивать. 1,2 миллиарда туристов могут стать проблемой, а могут стать возможностью. У нас вызывают беспокойство те, которые призывает не ездить. Кто мы такие, чтобы говорить, ездить куда-то людям или нет?", — заявил Рифаи. Он призвал развивать не только центры городов, где скапливаются огромные потоки туристов, но и периферию. "Надо заниматься организацией грамотного управления", — призвал Рифаи.

По оценкам экспертов Всемирной туристской организации, в 2017 году рост в секторе продолжится: 63% из 300 опрошенных специалистов в этой области считают, что результаты 2017 года "будут лучше" или "намного лучше" по сравнению с 2016. При этом темпы роста, по оценкам специалистов, сохранятся на том же уровне, что в 2015 и 2016 годах — 3-4%. По прогнозам, которые озвучил Рифаи, к 2030 году в мире будут путешествовать 1,8 миллиарда человек.

В 1950 году в мире было всего 25 миллионов туристов, в 1980 — 278 миллионов, в 2000 — 674 миллиона.