Аксенов заверил, что пляжи в Крыму останутся общедоступными

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Все крымские пляжи в новом курортном сезоне, за исключением лечебных и детских, останутся общедоступными, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Крым принял 5 миллионов 573 тысячи туристов, что на 21% больше, чем в 2015 году.

"Ведется активная работа по открытию пляжей для общественности. Так, все пляжи, кроме лечебных и детских, будут общедоступными как для крымчан, так и для туристов", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, министерство курортов и туризма республики занимается созданием интерактивной карты, на которой будут размещены все пляжи Крыма — каждый желающий сможет дать оценку тому или иному пляжу и оставить свое мнение. При этом за каждым пляжем должны быть определены ответственные.

"Ведется активная работа по подготовке пляжных территорий к купальному сезону нынешнего года", — подчеркнул Аксенов.

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