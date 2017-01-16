Аксенов заверил, что пляжи в Крыму останутся общедоступными
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Все крымские пляжи в новом курортном сезоне, за исключением лечебных и детских, останутся общедоступными, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что в прошлом году Крым принял 5 миллионов 573 тысячи туристов, что на 21% больше, чем в 2015 году.
"Ведется активная работа по открытию пляжей для общественности. Так, все пляжи, кроме лечебных и детских, будут общедоступными как для крымчан, так и для туристов", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его словам, министерство курортов и туризма республики занимается созданием интерактивной карты, на которой будут размещены все пляжи Крыма — каждый желающий сможет дать оценку тому или иному пляжу и оставить свое мнение. При этом за каждым пляжем должны быть определены ответственные.
"Ведется активная работа по подготовке пляжных территорий к купальному сезону нынешнего года", — подчеркнул Аксенов.
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Природные и культурные богатства Крыма на туристической ярмарке в Ялте
29 февраля в гостиничном комплексе "Ялта-Интурист" открылась XXI Международная туристическая ярмарка "Крым. Курорты. Туризм". Главные цели организаторов - демонстрация уникальных возможностей Крыма и курортного сезона, активное продвижение крымского туристического продукта на международный рынок, содействие развитию сотрудничества с другими странами и международными организациями.
На фото: музыканты исполняют гимн АР Крым на главной сцене ярмарки.
Открыл ярмарку Министр курортов и туризма АР Крым - Александр Лиев.
В ярмарке принимают участие более 500 компаний из 16 стран. Здесь можно найти всю информацию о крымских здравницах, туристических агентствах Украины и Крыма, предприятиях, выпускающих продукцию для гостиничной и рекреационной отрасли.
Ярмарка и экспозиция вызвали огромный интерес у посетителей.
На фото: экспозиционные стенды. Этнографическая ассоциация представляет культуру крымских татар.
Среди почетных гостей ярмарки: координатор объединенной инициативы ЕС по АР Крым и Севастополю Энцо Дамиани, первый заместитель Министра Курортов и Туризма Турции Озгюр Озаслан, заместитель Министра культуры и туризма Азербайджана Назым Самедов и другие.
На фото: вице-президент компании Turkish Airlines Мехмет Баштынар.
На фото: заместитель Председателя Совета министров Крыма Георгий Псарёв пробует себя в роли кузнеца.
Центральными событиями ярмарки станут I Международный Черноморский туристический форум, в котором примут участие представители органов власти черноморских стран (Болгарии, Грузии, России, Румынии, Турции и Украины), мэры и руководители портовых городов черноморского региона; а также Церемония награждения Всеукраинской премией в сфере туризма "Ukrainian Travel Awards".
На фото: пресс-конференция во главе с Министром курортов и туризма АР Крым - Александром Лиевым.