РСТ: Россия стоит на пороге очередного кризиса въездного туризма

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Рост дефицита предложений и усиление диктата продавца над покупателем дают основание полагать, что Россия стоит на пороге кризиса въездного туризма, как это было вначале 2000-х годов, заявил в субботу президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.
По его мнению, если раньше наша страна сталкивалась с серьезнейшими ограничениями по спросу, то сегодня по спросу ограничений почти нет. "Одними китайскими туристами можем заполнить российский рынок, заменив почти всех туристов из других стран", — сказал голова РСТ.
Он напомнил, что такая ситуация в России уже была в начале 2000-х годов, тогда отельеры и туроператоры были счастливы, а "туризм накрывался в прямом смысле этого слова". "Именно года мы получили места в мировых рейтингах как самые дорогие, как негостеприимные, от которых отмываемся до сих пор. Тогда цены перли вверх, а качество пропорционально падало в обратном направлении. Вот что такое диктат продавца над диктатом потребителя, за которым следует ограничение конкуренции", — заявил эксперт.
Глава РСТ считает, что сейчас Россия стоит на пороге ровно такого же сценария развития, который начнёт действовать в Москве после 2018 года, а в Санкт-Петербурге —уже в самое ближайшее время, так как ресурс там уже закончился.