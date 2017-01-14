Москва остается одним из самых безопасных городов для иностранных туристов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Российская столица среди крупных туристических городов сохраняет один из самых низких уровней преступности против иностранных туристов в мире, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

"Год на год не приходится, но по данным ГУВД Москвы, число зарегистрированных преступлений в отношении иностранных туристов не превышает двух-трех десятков в год. Для такого мегаполиса как Москва это смехотворный показатель по преступности. При этом, если бы было зарегистрировано хоть одно серьезное преступление против иностранного туриста, СМИ трубили бы несколько дней", — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.

Шпилько доложил, что уровень преступности против иностранных туристов в Москве несравнимо ниже, чем в Токио, Нью-Йорк и других крупных туристических городах мира.

"Несмотря на один из самых низких показателей по преступности, Москва одной из первых приняла решение о создании туристской полиции, что является мерой, скорее, психологической, которая оказалась очень востребованной и полезной. Сейчас наши коллеги в Китае воспроизводят этот опыт", — добавил глава РСТ.