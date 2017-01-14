Ростуризм нацелен на радикальное повышение доли туризма в экспорте России

Гайдаровский форум в 2017 году (88)

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/ Прайм. Деятельность Федерального агентства по туризму сегодня в основном сфокусирована на радикальном повышении доли туризма в несырьевом экспорте РФ, сообщил в субботу заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков.

"Есть статистика по странам, где эффективность вкладывания средств в развитие туристического бизнеса выглядит впечатляющей. Каждый вложенный евро или доллар приносит многократный доход в индустрию туризма со всеми вытекающими последствиями", — сказал Конюшков, выступая в рамках Гайдаровского форума

Он отметил, что реализация имеющихся возможностей может быть обеспечена разными путями.

"Необходимо переформатировать информационное поле России за границей. Необходима широкомасштабная рекламно-информационная кампания по продвижению национального туристического продукта России за рубежом. Вторая важная тема — это формирование "дорожной карты" по снятию административных барьеров при получении российской визы. Визовая проблематика не входит в компетенцию Ростуризма, поэтому мы сосредотачиваемся на решении информационной задачи", — пояснил Конюшков.

"Задача Ростуризма сфокусирована на радикальном повышении экспортной составляющей туризма в несырьевом экспорте РФ", — подытожил он.