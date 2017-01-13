Введение единого ски-пасса потребует объединения курортов Красной Поляны

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Введение общего ски-пасса на всей территории "Красной Поляны" прежде всего потребует объединения курортов кластера в единую сеть посредством системы подъемников, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение "Газпрому", ООО "Роза Хутор", "Красной Поляне" администрациям Краснодарского края и города Сочи до 6 марта представить в правительство согласованные предложения о механизме и источниках финансирования проекта по объединению горнолыжных трасс курортов "Роза Хутор", "Горки Город", "Горно-туристический центр ПАО "Газпром", "Альпика-Сервис" с внедрением единого ски-пасса.

"Для введения единого ски-пасса необходимо прежде всего объединение курортов в единую сеть посредством системы подъемников. Данная тема прорабатывается, в ближайшее время будут представлены предложения по механизму ее реализации. Для объединения главное, чтобы была создана техническая составляющая, а это вопрос времени", — пояснил представитель пресс-службы.

"Что касается стоимости ски-пасса, этот вопрос станет актуальным после проработки технической составляющей объединения курортов", — уточнил он.