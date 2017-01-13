Крым принял 5,6 миллиона туристов в 2016 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Крым в 2016 году посетили более 5,573 миллиона туристов, что на 1 миллион больше показателей 2015 года, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

В 2015 году на полуострове отдохнули 4,59 миллиона человек.

"В 2016 году Крым посетили 5 миллионов 573,5 тысячи туристов, что на 21,2% выше уровня прошлого года", — говорится в сообщении.

Кроме того, побиты прошлогодние показатели по числу туристов в период новогодних праздников. "В этом году на новогодние и рождественские праздники Крым посетили 87,1 тысячи туристов, в то время как в прошлом году эта цифра составляла порядка 43 тысяч отдыхающих. Показатели говорят о том, что Крым продолжает пользоваться спросом", — сказал министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий.

С начала года больше всего туристов отдохнуло на Южном берегу Крыма – 72,5%, на Западном побережье Крыма – 13%, на Восточном побережье Крыма – 12,5%, в других регионах – 2%.

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